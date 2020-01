(Görüntülü Haber)Bakan Eroğlu: Bu coğrafyada ayakta kalmanın yolu güçlü olmaktan geçiyor (2)

OGM\'NİN TOPLANTISINDA KONUŞTU Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) Orman ve İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da bir otelde düzenlenen Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2018- 2020 Dönemi Döner Sermaye Bütçesi hazırlık toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu, \"İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu bizim için de ibadettir. Bir de şunu rica edeceğim, şimdi arkadaşlar bakın son derece dosdoğru olmamız lazım. Hepimiz dosdoğru olacağız. Geçenlerde bir tanıdığım dedi ki, ailesi aramış \'ya eşim ölemiyor, büyük ıstırap çekiyor bir gel\' demiş. O da gitmiş, \'aldığım rüşvetler yılan oldu gözüme geliyor, dayanamıyorum bir an önce ölsem\' diye bağırıyormuş. Bu tabi ölmeden önce çektikleri. Dolayısıyla emriniz altındaki her şeyi kontrol edeceksiniz\" dedi. \"BAKANLIK ŞEFFAFTIR, AÇIKTIR\" Toplantıya katılanların üst düzey bürokrat çalışanlar olduğunu hatırlatan Bakan Eroğlu, \"İtimat denetime mani değildir. Hepimiz kontrol edeceğiz, denetleyeceğiz ve bir suiistimal varsa, kusura bakma o milletin malına göz dikenin kellesi gider. Bu konuda çok acımasızım. Bizim bakanlık şeffaftır, açıktır ve bizim bakanlıkta her şey şeffaf şekilde yapılır. Bunu özellikle söyleyeyim. Dolayısıyla eninde sonunda yakalarız, nitekim bir kaçını yakaladık ve neticede cezasını veririz. Bunu özellikle rica ediyorum denetleyeceksiniz, kontrol edeceksiniz, her şeyi dosdoğru yapacağız\" diye konuştu. \"İĞNE İPLİĞİ DAHİ YURT DIŞINDAN ALIYORDUK\" Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerli otomobille ilgili ortaya çıkan babayiğitleri kutlandığını belirten Bakan Eroğlu, \"Türkiye\'de geçmişte maalesef iğne ipliği dahi yurt dışından alıyorduk. Ama Allah razı olsun şehit başvekil Adnan Menderes ile birlikte büyük bir sanayi inkılabı başladı\" dedi. \"BUGÜN BİR DEĞİL 5 BABAYİĞİT ÇIKTI\" Sanayide atılan adımların Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la devam ettiğine işaret eden Bakan Eroğlu, şunları söyledi: \"Malum olduğu üzere eskiden uçaklar bile Türkiye\'de yapılıyordu, hatta Kayseri\'de bir fabrika vardı. Modern silahlar yapılıyordu. Ama bazı siyasiler \'ne gereği var, biz bunları yurt dışından alırız\' dediler. Özellikle 1966 yılında yaşanan Kıbrıs Harekatı\'nın teşebbüsünde gördük ki elimizde ne silah var, ne çıkarma gemisi var. O zaman bize ambargo uygulandı ve bizi uyandırdı. Neticede Türkiye şu anda her şeyi yapacak güçte. Şu anda otomobil sanayisinde belli bir noktaya geldi. Savunma sanayiinde kahraman ordumuzun mühimmat ve askeri teçhizat ihtiyacının yüzde 75\'ini karşılar noktaya geldik. İnsansız hava araçlarında, silahlı silahsız dünyanın ilk 5 ülkesi arasındayız. Atak helikopterleri muhteşem, Altay tankları, harp gemileri gerçekten yapılıyor. Bizim insanımız bunları yapabilecek güçte. Bunların yanında bir yerli otomobilimiz yoktu. Bir babayiğit aranıyordu, bugün bir değil 5 babayiğit çıktı. Bunları gönülden tebrik ediyorum. Bu babayiğitlerin hepsi yerli otomobili yapabilecek güçte. Biz de bunlarla gurur duyuyoruz. Bu babayiğitlerin hepsini gönülden tebrik ediyorum. İnşallah Afyonkarahisar\'dan da başka babayiğitler çıkacak, onun da müjdesini vereyim. Afyonkarahisar\'da yeni bir sektör doğuyor. Bunu da ileriki tarihlerde açıklarım. Dediğim gibi Türkiye bütün bunları yapabilecek güçte. Artık bu Türkiye sanayisiyle, ziraatıyla, ticaretiyle, ihracatıyla, yürekli ve çalışkan insan gücüyle büyük Türkiye\'nin ayak sesleri. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.\" Bakan Eroğlu daha sonra Afyonkarahisar\'da esnaf ziyaretinde bulunarak bir süre sohbet etti.