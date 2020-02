(Görüntülü Haber)Bakan Elvan: Afrin'de barış ve huzur mücadelesi veriliyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de partisinin vefa yemeğine katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin\'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile terör koridorunun oluşmasına izin vermeyecekleri gibi aynı zamanda bir barış ve huzur mücadelesinin de verildiğini söyledi. Bakan Elvan beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, AK Parti Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Bölge Koordinatörü Ahmet Koca, AK Parti Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, İl Başkanı Cesim Ercik ile birlikte partisi tarafından organize edilen vefa yemeğine katıldı. Burada partililerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Bakan Elvan, 16 yıldır iktidar da olan AK Parti\'nin Türkiye\'nin büyümesi ve gelişmesi için çalışıp, vatandaşların refah düzeyini artırdığını söyledi. İçeriden ve dışarıdan birçok engellemelerle karşılaştıklarını belirten Bakan Elvan, \"Bizim önümüze engel koymak isteyenler, milletin hakim olmasını, bu ülkeyi yönetmesini istemediler. Türkiye’de demokrasinin gelişmesini, milletin sesinin güçlü bir şekilde duyulmasını istemediler. Belirli kesimlerde böyle bir partiye alışık değildi. O mihraklar ki yeri geldi şunu söylediler; Siz hükümetler kurar hükümetler indiririz dediler. Biz hükümetlere istediğimizi yaptırırız dediler. Ancak AK Parti hükümetleri ile bunlar sona erdi. Milletimiz ne derse artık o oldu\" dedi. \'TERÖR KORİDORUNA MÜSADE ETMEYCEĞİZ\' Konuşmasının devamında 34\'ncü güne giren \'Zeytin Dalı Harekatı\'na değinen Elvan, şunları söyledi: \"Sınırlarımızda gözlerimizin içine baka baka bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizi, ülkemizi, devletimizin bekasını tehdit eden her türlü terör örgütlerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zeytin Dalı Operasyonu son derece açık, şeffaf, tüm dünyaya ne yaptığımızı açık ve net bir şekilde gösteren bir ülkeyiz. Ancak maalesef bizim terör örgütleriyle mücadelemiz karşısında, terör örgütlerine destek verenler, terör örgütleriyle birlikte hareket edenler zaman zaman çıkıp şunu söylüyorlar \'Siz orada sivilleri öldürüyorsunuz\' diyorlar. Halbuki bizim orada mücadele ettiğimiz kesim tamamıyla teröristlerdir. Tamamıyla PKK, PYD, DEAŞ terör örgütleridir. Bunu tüm dünya biliyor.\" \'KİMSEDEN İCAZET ALMADIK, ALMAYACAĞIZ\' Gelişmiş ülkelerin her şeye rağmen Türkiye\'den rahatsız olduğunu ifade eden Elvan, \"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kimseden icazet almadık, almayacağız. Kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Zeytin Dalı Harekatı\'yla oradaki terör örgütleri yuvaları bir bir dağıtılacaktır. Sadece bölge için değil, sadece Türkiye için değil insanlık için tehdit olan terör örgütlerinin masum insanları yerinden, yurdundan etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Afrin’deki operasyonumuzu başarıyla tamamlayacağız ve burada yaşayan Suriyeli kardeşlerimi, Afrin’den gelen kardeşlerimiz yurtlarına, evlerine, tarlalarına, bahçelerine dönecekler. Bizim yapmış olduğumuz mücadele aynı zamanda bir barış, huzur mücadelesidir. Buradaki kardeşlerimizin kendi evlerine, yuvalarına dönme mücadelesidir\" diye konuştu. \'2019 SEÇİMİ DÖNÜM NOKTASI OLACAK\' Ardından söz alan AK Parti Teşkilat Başkanı Ataş, Türkiye\'nin önemli bir süreçten geçtiğini ve 2019 seçimlerinin hem kendileri, hem partileri hem de Türkiye için bir dönem noktası olacağını söyledi. Ataş, Türkiye\'yi müreffeh bir ülke yapmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydederek, bazı kesimlerin bugüne kadar AK Parti’nin önüne birçok kez engel çıkarmaya çalıştığını, buna rağmen başarılı olamadıklarını dile getirdi. Ataş, konuşmasının devamında Zeytin Dalı Harekatı\'na değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bugüne kadar hiçbir terör örgütüne müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vatan topraklarına göz dikenlere, bu ülkenin bayrağına, bu ülkenin, bu milletin ezanına göz dikenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Afrin’de yapılan operasyon, 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde başarılı olsalardı bu ülkeyi işgal edecek güçler PYD’si PKK’sı, FETÖ’sü DEAŞ’ı hepsi orada çöreklenmişler ve o bölgeden Türkiye’yi işgal edeceklerdi. Bunun planı yapılmıştı. Ancak onların bir hesabı vardı Allah’ında bir hesabı vardı. Siz eğer dürüst olursanız, adaletli olursanız, siz samimi olursanız, sadakat sahibi olursanız Allah’ın her zaman yardımını yanınızda bulursunuz\" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Elvan ve Ataş’a eski il başkanları ve parti kurucularına birer vefa plaketi verdikten sonra İl Başkanı Ercik ve ilçe başkanları ile basına kapalı bir toplantı yaptı.