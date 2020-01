(Görüntülü Haber)BAKAN BAK BİZİM EN BÜYÜK KAYNAĞIMIZ GENÇ NÜFUSUMUZDUR

HaberAli LEYLAK-Kamera Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin\'i makamında ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bizim petrolümüz ve enerjimiz yok. Bizim en büyük kaynağımız genç nüfusumuz. İnşallah onlara projelerle destek vereceğiz dedi. Şanlıurfa\'nın nüfusunun yüzde 60\'a yakının genç olduğuna dikkat çeken Bak, iktidar olarak genç nüfusa büyük önem verdiklerini belirterek, şunları söylediMilletini, vatanını seven ve ülkesi için çalışan gençlerden geleceğe doğru yürümek istiyoruz. Büyüyen ve gelişen bir Türkiye istiyoruz. Bunun için de gençlerimiz çok önemli, gençler bizim geleceğimiz. Bizim petrolümüz ve enerjimiz yok. Bizim en büyük kaynağımız genç nüfusumuz. İnşallah onlara projelerle destek vereceğiz. Spor alanında ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmeleri için olanaklar sunacağız. Yüzme havuzları, spor sahaları başta olmak üzere pek çok imkanı sağlayacağız, yatırımlarımız sürecek.Kentteki temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise, iktidar olarak gençliğe önem verdiklerini belirterek şunları söyledi; Gençliğe en fazla yatırım yapan ve sahip çıkan iktidarlardan birisiyiz. Bugün de şehrimizde devam eden yatırımları yerinde incelemek için kentimize gelen ve gençliğe oldukça önem veren bakanımızla birlikte yatırımlar konusunda görüşmeler yapacağız dedi. Konuşmaların ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bakanlar Fakıbaba ve Bak\'a çeşitli hediyeler takdim etti. Valilikten ayrılan bakanlar, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'yi makamında ziyaret etti. \'SPOR ORTAK DİLDİR\' Şanlıurfalı gençlerin sportif alanda başarılarını bildiğini ve bir çok alanda milli takımlarda görev aldıklarını kaydeden Bakan Osman Aşkın Bak, Spor ortak dildir. Gençler, en büyük gücümüzdür. Ülkemizin geleceğidir. Belediyelerimizin yaptığı spor salonları, bakanlık olarak da bizim yaptığımız salonlar, gençlik merkezleri ve bir çok alandaki çalışmalarımızı gençlerin hizmetine sunuyoruz. Spor alanındaki çalışmalarımızda belediyelerimizle ortak hareket ediyoruz. Belediyelerimizle ortak çalışıyoruz. Gençliğe önem veriyoruz. Şanlıurfa\'da 0-14 yaş grubunda 800 bin nüfus bulunuyor. Bu genç nüfus için bakanımız ve vekillerle yaptığımız toplantı neticesinde yüzme havuzları, basketbol sahaları, gençlik merkezleri yapacağız. Öğrenciler için yurtlar yapacağız. Şanlıurfa bölgenin en önemli illerindendir. Şanlıurfa\'nın gelişmesi ile bölgemizde gelişir. Bu anlamda gençlerimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Vatanını seven, milletini seven, ülkenin gelişmesi için çaba gösteren gençlerimizin yetişmesi için birlikte çalışacağız diye konuştu. Başkan Çiftçi ile bir süre görüşen Bakan Bak, Başkan Çiftçi\'den kentte yapılan ve yapılacak olan proje çalışmaları hakkında bilgi aldı.