(Görüntülü Haber)Bakan Arslan: Siirt Havalimanı ihalesi yapıldı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizclik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, özel uçakla geldiği ve bir yıldan beri kapalı bulunan Siirt Havalimanı\'nda incelemelerde bulundu. Havalimanının hizmete açılması çalışmalarına başladıklarını belirten Bakan Arslan, \"Bu ayın 15\'inde ihale sözleşmelerini imzaladık. 24 milyon lira bedelli ihale ile Siirt, hakettiği havalimanına kavuşacak\" dedi. Kapalı olan Siirt Havalimanı\'na özel uçak ile inen Ulaştırma, Denizclik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocakbaşı\'yı, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dılşad Taşkın ve bazı bürokratlar karşıladı. Siirt Havalimanı\'nda incelemelerde bulunan Bakan Arslan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra, Siirt ziyaretiyle ilgili gazetecilere bilgi verdi. Geçmişte orta ve büyük gövdeli uçakların Siirt Havalimanı\'na inemediğini belirten Bakan Arslan, \"Sadece küçük gövdeli uçaklar inebiliyordu. Ancak gerek Türk Hava Yolları\'nın elinde, gerek özel havayolları şirketinde küçük gövdeli uçaklar olmayınca da Siirt Havalimanı kapanmak zorunda kaldı. Ancak bir an önce seferlere başlamak adına biz gerekli çalışmaları yaptık ve bu gün memnuniyetle ifade etmek isterim ki, artık ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Malumunuz bulunduğumuz pist 2 bin metreye, 30 metre genişliğinde bir pist. Pistle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok, uçaklarımız inebiliyor. Ama pistin başlangıcında ve bitişinde stock by dediğimiz, resa sahası dediğimiz sahaların yapılması ihtiyacı vardı. İkincisi de aires cıhazının kurulması ihtıyacı vardı. İşte bu ihtiyaçlar çerçevesinde gerekli çalışmaları yaptık. Pist yaklaşma ışıklandırmaları 3 ay önce yaptık, onunla ilgili kurulumları yaptık. Pistin her iki tarafında da yine banketler ve devamını sağ olsun, özel idare, değerli valimizin talimatı ile gereğini yaptılar. Hepinizin malumları arazi orda engebeli bir haldeydi, o düzeltmeleri yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz\" dedi. \'HAZİRAN AYINDA PİST TAMAMEN YENİLENMİŞ OLACAK\' Hava limanınındaki onarımın yapılması işinin 24 milyon lira ile ihaleye verildiğini ve sözleşmelerin imzalandığını anlatan Bakan Arslan, \"Bu ayın 15\'inde ihale sözleşmeleri imzalandı. Önümüzdeki hafta yer teslimi yapacağız ve bu yer teslimi kapsamında havalimanın etrafındeki güvenlik, tel örgüsü tamamen yenilenmiş olacak. Pisti gezdik, derzlerde yer yer aşınmalar var, derzlerin tamamı yenilenecek ve yine pist sahasında panoların bir kısmında bozulmalar var. Bu bozuk olan panolar tamamen yenilenmek süretiyle, pistin yüzeyindeki bakım, onarım da bu kapsamda yapılmış olacak. Bu bizim için önemli bir işti. Yine etraftaki yolların tamiri, bakımı konusunda da gerekli çalışmalar yapılacak. Havacılık kurallarına uygun olarak pistimizin her iki ucunda da daha önce 30 metre olarak ön görmüştük, ancak yaptığımız çalışmalar sonucunda 90\'ar metre olmasını daha doğru olacağına karar verdik. Ve her iki ucunda da 90\'ar metrelik stock by veya resa sahası dediğimiz alanların düzenlemesini yapmış olacağız. Uluslararası kurallara uygun hale getirmiş olacağız ki böylece işaallah Hazıran ayında Siirt pisti tamamen yenilenmiş olacak. Resa sahaları, stock by sahaları büyütülmüş, geliştirilmiş bir şekilde uçakları misafir edebilir olacak. Yaptığımız ihalelerin bedeli 24 milyon TL. Onu da kaydetmek isterim. Eski parayla 24 trilyon Türk lirası. Elbetteki 24 tirilyon, önemli bir rakam. Ancak Siirt ve Siirtlileri düşündüğünüz zaman, rakamın hiçbir önemi yok, helali hoş olsun. Yeterki ülkemizin her yerinde olduğu gibi insanımızı eriştirebilir, ulaştırabilir olalım. Siirt\'te, Siirtliler\'e de daha modern bir şekilde hizmet veren bir havalimanını geliştirmiş ve kavuşturmuş olalım\" diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından Pervari ve Şirvan karayolundaki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Arslan, daha sonra Vali Ali Fuat Atik\'i makamında ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.