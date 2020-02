(Görüntülü Haber)Bahçeşehir Koleji'nden Salihli'ye 20 milyon liralık eğitim yatırımı

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA,(DHA) -BAHÇEŞEHİR Koleji Türkiye genelinde eğitim yatırımlarına devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak hedefiyle gelecek eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek kampüslerinin hazırlıklarını hızla sürdüren Bahçeşehir Koleji, Manisa, Akhisar ve Alaşehir kampüslerinin ardından Manisa’daki 4’üncü kampüsünü 2018-2019 eğitim öğretim yılında Salihli’de açıyor. Bahçeşehir Koleji Salihli Kampüsü\'nün tanıtım toplantısı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in katılımıyla gerçekleşti. Hedeflerinin kaliteli eğitim almış bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Enver Yücel konuşmasında eğitime yapılan yatırımın ülke ekonomisine yapıldığını vurguladı. Manisa\'nın Salihli ilçesinde 2017 Aralık ayında temeli atılan Bahçeşehir Koleji Salihli Kampüsü\'nün tanıtım toplantısına Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Koleji yöneticilerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, öğretmenler ve veliler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Salihli Kampüsü Kurucu Temsilcisi Serdar Elmacı, amaçlarının Türkiye\'yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek, \"Devletine ve ülkesine bağlı bireyler yetiştirmek için özen gösterdik. Başöğretmen ve kurucumuz Ulu Önder Atatürk\'ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yarışında, bir an bile korkmadık. Bayrağı hep bir adım önde taşıdık. Bu bilinç içerisinde Bahçeşehir Koleji\'ni Salihli ilçemiz ile buluşturduk\" dedi. \"EGE BÖLGESİ, EN ÇOK YATIRIM YAPTIĞIMIZ BÖLGELERİMİZDEN BİRİ\" Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise Bahçeşehir Koleji olarak Ege Bölgesi\'ndeki eğitim yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Dağ, \"Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak bu yıl eğitimde 50\'inci gurur yılımızı kutluyoruz. Bahçeşehir Koleji olarak da 25\'inci yılımızı kutlamaya hazırlanıyoruz. BUEK çatısı altında yarım asırdır 12 düzeyinde ülkemizde, BAU Global ile dünyanın her köşesinde nitelikli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu bayrağı taşırken Ege Bölgesi, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları adına en çok yatırım yaptığımız bölgelerimizden biri. Ülkemizin geleceğinin eğitimde olduğuna ve Türkiye\'nin nitelikli eğitimle kalkınacağına inanıyoruz. Ege insanının, Egeli ailelerin çağdaş ve nitelikli eğitime verdiği kıymete, yüzü geleceğe dönük, dünya ile entegre bireyler yetiştirmek için gösterdiği çabaya inanıyoruz. Bu nedenle Ege\'de yatırım yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. En büyük başarımızın yetiştirdiğimiz nesiller, onlar aracılığıyla ülkemizin geleceğine yaptığımız yatırım olduğuna inanıyoruz\" dedi. “EĞİTİM İÇERİĞİNİN KALİTESİ MUTLAKA YÜKSEK OLMALIDIR” Toplantıda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, nitelikli eğitimin önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi: \"Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli noktalarındaki üniversitelerimiz ve eğitim merkezlerimizle Avrupa’nın ve dünyanın en büyük eğitim kurumlarından biriyiz. Türkiye’den çıkan ve dünya çapında bilinen bir eğitim markasıyız. 150 bine yakın öğrenciye hizmet vermekteyiz. Tek işimiz eğitim. Eğitimden başka bir işle ilgilenmedik ve uğraşmadık. Eğitimden elde ettiğimiz tüm kazancı yine eğitime yatırdık. Dünya üzerinde 5 noktada, İstanbul\'da, Washington\'da, Almanya\'nın başkenti Berlin\'de, Gürcistan Batum\'da ve Kıbrıs\'ta, o ülke yasalarına göre kurulmuş üniversitelerimiz var. Toronto\'da, Roma\'da, Hong Kong\'da eğitim merkezlerimiz var. Dolayısıyla eğitimin ne kadar önemli olduğunu, eğitimin bir ülkenin tarihinde neleri başardığını, gelecekte eğitimle ilgili nelerin olabileceğini gördük ve görüyoruz. Dünya çapında eğitimde neler oluyor yakından takip ediyor, yerinde inceleyerek görüyoruz. Eğitim dinamik bir yapıdır; devamlı değişmek zorundadır. Onun için ABD başta olmak üzere geleceğin dünyasına hazır nesiller yetiştirmek için eğitim sistemlerini durmadan geliştiriyorlar. Bizler bu bilinçle hareket edip, kurumlarımızı buna göre dizayn edip, ülkemize ve insanlığa en büyük yararın eğitimle olabileceği anlayışıyla eğitim modellerimizi sürekli güncelliyorum. Hep söylüyorum, ülkemizin herhangi bir yerinde petrol fışkırsa, her bölgemiz maden açısından zengin olsa bile yine de bu kaynakları değerlendirmesini bilecek nesiller yetiştirmediğiniz müddetçe gelişmiş ülke olamıyorsunuz. Eğitim içeriğinin kalitesi mutlaka yüksek olmalıdır.Bu nedenle ülkemizi teknoloji ihracatıyla kalkındıracak eğitim içeriğini Türkiye’nin dört bir yanına, daha çok çocuğa ulaştırmak için eğitim yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu. Toplantıda son olarak söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini ve birçok alanda eğitime destek olduklarını belirterek, Bahçeşehir Kolejine Salihli\'deki yatırımlarından dolayı teşekkür etti. 21 BİN METRE KARELİK ALANI KAPSAYACAK TESİS Salihli ilçesi Barış Mahallesi\'nde toplam 21 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Bahçeşehir Koleji Salihli Kampüsü’nün temeli, 2017 Aralık ayında atıldı. 12 bin metrekarelik kapalı alana sahip kampüste yaklaşık bin 100 öğrenci eğitim görecek. Kampüste, anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademeleri bulunacak. Bahçeşehir Koleji Salihli Kampüsü’nün içinde ayrıca STEM+A eğitim modeli uygulamalarına yönelik 7 adet atölye ve 6 adet laboratuvar bulunuyor. 20 milyon TL maliyetle hayata geçirilecek kampüs, 2018- 2019 yılındaki eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak. (FOTOĞRAF-VİDEO) Görüntü dökümü: - Tanıtım toplantısından detay görüntüler - Toplantıda söz alan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bahçeşehir Kolejleri Kurucusu Enver Yücel\'in konuşmaları