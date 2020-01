(Görüntülü Haber)Bahçeli Mustafa Kemal olur, yedi düvelin karşısına yine dikiliriz

Haber Taylan YILDIRIM - İlker KILIÇARSLAN, Kamera Mücahit BEKTAŞ SELENDİ (DHA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajı açıklamasının ardından yapılan eleştirileri yanıtlarken, Cephe mantığıyla karşımıza geçip mevzilenen yıkım ittifakı ülkülerimizden ve ilkelerimizden ödün vereceğimizi zannediyorsa, şimdiden uyarıyorum, halt ediyor, baltayı taşa vuruyor demektir. Bunlar Diyojen olsa Alparslan oluruz, Anadolu\'yu baştan başa tekrar fethederiz; Damat Ferit, Ali Kemal olsalar, tıpkı 15 Temmuz\'da olduğu gibi düşman postalı giyip tepemizden bomba yağdırsalar, Mustafa Kemal olur, yedi düvelin karşısına yine dikilir, yine alayını birden püskürtür ve kaçtıkları yere kadar kovalarız dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nın toplu açılış yaptığı Manisa\'daki ilk adresi Selendi ilçesi oldu. Selendi girişinde partililerin yanı sıra atlı cirit ekibi ve mehter takımının karşıladığı Bahçeli, belediyeyi ziyaret etti. Bahçeli, daha sonra ismini taşıyan meydanın da aralarında bulunduğu 248 projeyi hizmete açtı. MHP Grup Başkanvekilliği\'nden istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural da törene katıldı ancak protokol sıralarına değil seyirciler arasında yer aldı. Sunucu törene katılan parti yöneticileri ve milletvekillerini anons ederken Oktay Vural\'ın ismini söylemedi. 4 YILLIK SÜREDE 72 MİLYON 368 BİN 182 LİRALIK YATIRIM Meydandaki törenin açılış konuşmasını Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Ergün, Selendi\'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek, şunları söyledi Ne demiştik; \'Hizmet, Manisa\'nın doğusundan başlayacak\'. Çok şükür bugün karşınızda bu sözünü yerine getirmiş belediye başkanıyım. Selendimiz\'in parlayan bir yıldız olması noktasında önemli çalışmalar yürüttük. Yaklaşık 4 yıllık sürede 72 milyon 368 bin 182 liralık yatırımla Selendi\'mizde bu değişimi ve gelişimi hep birlikte yaşadık. Manisa\'da, hem de Türkiye\'de herkese en iyi şekilde gösteriyor olmak bizlere gurur veriyor. Biz \'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben\' diyen bir liderin izinde, Milliyetçi Hareket Partisi\'nin birer neferleriyiz. Değerli Türkmen Beyi\'mizin adını yaşarken yaşatmak amacıyla Selendi\'mize kazandırdığımız kent meydanına ismini verdik. Biz yaptığımız hizmetlerin karşılığında yüzlerinizdeki mutluluk ve gözlerinizdeki ışıltıyı gördüğümüzde, mutlu oluyoruz. TENCEREDE PİŞEN AŞ ADETA KAPAĞINDA YENMEKTE MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üzüm üreticisinin sorunlarına değinerek, şunları söyledi Sizlerin muhatap olduğu her türlü sorun üzerine kafa yormaktadır. Bizim öncelikli gayemiz vatandaşlarımızın huzur, refah ve güvenliğidir. İlkemiz; dik baş, tok karın, mutlu yarın hedefine ulaşmaktır. Bu çerçevede Selendili çiftçilerimizin de son dönemde yaşadığı sorunlara her açıdan odaklanmış bulunuyoruz. Özellikle üzüm üreticisi çiftçilerimizin ağırlaşan meseleleri bugünlerde oldukça artmış ve çetrefilleşmiştir. Üzüm üreticilerimizin emeğinin karşılığını alamadıkları ortadadır. Girdiler pahalanmakta, gelirler ne yazık ki düşmektedir. Çiftçilerimiz maalesef dert küpüdür. Tencerede pişen aş adeta kapağında yenmektedir. Çiftçi kardeşlerim biliyorum, durumunuz zordur. Farkındayım, sesinizi duyuracak bir yer arıyor, yardım bekliyorsunuz. Sorun ve beklentilerinizi görecek, size omuz verecek bir irade, tutunacak bir dal arıyorsunuz Milliyetçi Hareket buradadır. Sizin yükünüzü hafifletmek, sesinizi duyurmak, derdinize derman olmak için yanınızdadır. Sizin sorunlarınızı çözmek ve sıkıntılarınızı ortadan kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. BARAJ OLURSA GEÇERİZ, ÖNÜMÜZE SET ÇEKERLERSE AŞARIZ Bahçeli, seçim barajının düşürülmesi önerisine yönelik tepkileri hatırlattı ve şöyle dedi 16 Nisan\'da sizlerin oylarıyla anayasal bir içerik kazanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nden sonra \'seçim barajı yeniden düşünülmelidir\' dedik. Bir kıyamettir kopardılar. Bir eli kan, bir eli katran olan kötülük ve simsarlık abideleri iyi niyetle söylemiş olduğumuz görüşlerimizi çarpıtarak yansıttılar. Baraj endişesine kapılarak telaşlandığımızı utanmadan, sıkılmadan, yüzsüzce dillerine doladılar. MHP, baraj korkusu olan değil; bilakis barajlara rağmen ve tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız. Bildiğiniz üzere, yüzde 10 barajının, ittifaklarla veya başka türlü yollarla aşılabilir bir duruma geldiğini, geçmişteki tecrübelerden yola çıkarak dile getirdik. Türkiye\'yi istikrar ve normalleşme sürecine getirebilmek için bir uzlaşma çağrısı yaptık. Bu yüzde 5 mi olur, yüzde 7 mi olur, yoksa yüzde 10 olarak mı kalır, böyle mi devam etmesi gerekir, bunları görmek lazımdır, dedik. Düşüncelerimizi dile getirirken kendi namımıza bir hesap arayışına girmeden, yeni hükümet etme sistemine uygun adımların atılması gerektiğini söyledik. Sözlerimin bir kenarından tutarak iftira korosu oluşturanlar MHP\'yi töhmet altında bırakmak için bildik ezberlerini sıraladılar, tezviratlarını yoğunlaştırdılar. BUNLARINKİ ALIN DERİSİ DEĞİL DAVUL DERİSİ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bunların tutmadığını, bundan sonra da tutmayacağını ifade ederken, Manisa kötü niyetlileri gördü, Selendi karanlık oyunu, kirli oyuncuları açıkça fark etti. Yeniden tekrarlıyorum, Milliyetçi Hareket Partisi\'nin baraj sorunu asla yoktur. Gerçek manada, baraj endişesi yaşayanlar millet vicdanını ihanet oklarıyla delmek için fırsat kollayanlarla, yeminli Türk düşmanlığının taşeronluğuna soyunan mihrak ve siyasi kalıntılardır. Aziz milletimizin teveccühü, Selendi\'nin desteği Milliyetçi Hareket Partisi\'nin her daim yanında olmuştur ve inanıyorum ki bundan sonra da olmaya devam edecektir. Barajdan korktuğumuz için değil, Türkiye\'nin 16 Nisan halk oylamasından sonra değişen hükümet etme sistemiyle beraber ortaya çıkan siyasal zarureti hatırlattık. Üstelik bağımsız adaylarla barajın delinmesinden dolayı kanaatlerimizi paylaştık. Anlamını yitirmiş, amacından kopmuş bir uygulamanın yeni hükümet sistemimize göre yeniden yorumlanmasını tavsiye ve temenni ettik. MHP\'nin Meclis dışında kalacağını dillendirenler, her seçim sonucunda çuvallamışlar, sandığa toslamışlar, yine de uslanmamışlardır. Çünkü bunlarda utanma arlanma yoktur. Çünkü bunların ki alın derisi değil davul derisidir dedi. CHP\'nin baraj çıkışlarını da hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şöyle dedi Biz ülke barajı tartışılsın dediğimizde yaygara koparanlar CHP baraj olmasın veya yüzde 3\'e insin dediğinde birden bire sessizliğe gömülüyorlar. 3 maymunu oynuyorlar. Ne tuhaftır ki, \'CHP siyasi varlığı ve geleceğiyle ilgili korku mu yaşıyor\' sorusunu hiç kimse sorma gereği duymuyor. MHP baraj tekrar düşünülsün, bir kez daha ele alınsın dediğinde ise sanki deprem yaşanıyor. HDP eş başkanını sazıyla ekranlara çıkarıp şarkı türkü söyletenler, PKK\'nın siyasi kuryelerini Meclise sokmak için kırk takla atanlar MHP\'nin baraj altı kalacağını iddia edebilecek kadar ipten kazıktan boşanmışlardır. Yani, tencere tava bunlarınki hep aynı hava. Paravan ve sözde anket firmaları da durumdan vazife çıkararak MHP\'yi baraj sorunu yaşayan bir partiymiş gibi sunacak kadar küçülüyor, siyasi kundakçılık yapıyorlar. Kurgu anketlerle bize elbise dikmeye çalışanlar, önce yama tutmayan yırtıklarını tamir etsinler. Bizim gücümüzü öğrenmek isteyenler aziz milletimizin tertemiz irade ve vicdanına baksınlar. Milliyetçi Hareket Partisi\'nin yükselişini görmek isteyenler yürekleri yetiyorsa, cesaretleri varsa gelsinler de Selendi\'ye sorsunlar, Selendi\'yi anlasınlar. FARE DELİĞE SIĞMAMIŞ BİR DE KUYRUĞUNA KABAK BAĞLAMIŞTIR 2019 Cumhurbaşkanı seçiminin 16 Nisan\'ın rövanşı olarak algılayanların \'hayır\' cephesini sıkılaştırmak ve derinleştirmek için bloklaşma yarışına girdiklerini önei süren Bahçeli, şöyle devam etti Hayır bloğunun sözde önderliğine soyunan CHP; PKK\'nın siyasi uzantıları ve kıyıda köşede kalmış çürük çarık siyasi oluşumlardan medet umarak ittifak arayışlarına başlamıştır. FETÖ de bu girişimlerden memnun halde el avuç ovuşturmaktadır. Anlayacağınız, fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinin tek adamdan yana olanlarla demokrasiden yana olanlar arasında geçeceğini söylemektedir. İddia ucuz, yorum bayat, düşünce bayağıdır. Sözüm ona adalet yürüyüşlerinde yollara saçtıkları işbirliğini sandıkta nihayete erdirmek için CHP\'si, HDP\'si, iplisi ipsizi yeniden bir araya gelmek için zaman ve zemin arayışındadır. 14 Kasım Salı günü Meclis grup toplantımızda ifade ettiğim gibi, şayet önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse, CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan\'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse Milliyetçi Hareket Partisi buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır. BUNLAR DİYOJEN OLSA, ALPARSLAN OLURUZ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, istikrarsızlık ve kaostan beslenenlerin, 15 Temmuz\'dan bu yana sürdürdükleri ilkesel duruşlarını bozmasına izin vermeyeceklerini ifade ederken şöyle konuştu Fitne ve fesat taşıyıcılığı yapanların karşısına Selendi\'den aldığımız güçle çıkacağız, asla taviz vermeyeceğiz, çizgimizi ve tutarlılığımızı bozmayacağız. Dedik ki, bu durum karşısında partimiz; 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan halk oylaması şuurunun gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisi\'yle Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019\'da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir. Türkiye\'yi 15 Temmuz\'da cebren ele geçiremeyenlerin hile ve desiselerine karşı 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla yakaladığımız birliktelik ruhunu, 16 Nisan\'da ortaya koyduğumuz kararlı duruşu muhafazada kararlıyız. Nifaka karşı bir olacağız, niza arayışlarına karşı sapasağlam duracağız. Mahvımızı hesap edenlerin oyunlarını odağında bozacağız. Milletin sinesinden bulamadıkları desteği PKK\'dan, Haçlı bakiyesinden, Türkiye\'ye diş bileyen terör baronlarından sağladıkları güçle almaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Cephe mantığıyla karşımıza geçip mevzilenen yıkım ittifakı ülkülerimizden ve ilkelerimizden ödün vereceğimizi zannediyorsa, şimdiden uyarıyorum, halt ediyor, baltayı taşa vuruyor demektir. Bunlar Diyojen olsa Alparslan oluruz, Anadolu\'yu baştan başa tekrar fethederiz; Damat Ferit, Ali Kemal olsalar, tıpkı 15 Temmuz\'da olduğu gibi düşman postalı giyip tepemizden bomba yağdırsalar, Mustafa Kemal olur yedi düvelin karşısına yine dikilir, yine alayını birden püskürtür ve kaçtıkları yere kadar kovalarız. Türkiye\'ye asırlık kinle savaş açanlara karşı yegane gücümüz ve dayanağımız aziz milletimizdir, Selendi\'nin iradesidir. Pensilvanya\'dan beslenen, Türk düşmanlarıyla düşüp kalkan, egemenliğin yegane sahibi aziz milletimize sömürgecilik dayatması yapanlar vaziyet almışken ben diyemeyiz, benlik davası güdemeyiz. Kan kusup kızılcık şerbeti içtik deriz, yine de Türkiye\'yi ele geçirmeye kalkanlara zafer narası attırmayız. ERKEN SEÇİME KARŞI ÇIKTI MHP\'nin erken seçim senaryosuna iyi bakmadığını da söyleyen Bahçeli, Türkiye\'nin 7 Haziran, ve 1 Kasım 2015 ile 16 Nisan 2017 olmak üzere 2 yılda 3 defa sandık başına gittiğini anlatırken şöyle dedi Şu anda seçilmiş hükümet görevinin başındadır. Kaygıya gerek ve yer yoktur. Kaldı ki 16 Nisan\'ın gerektirdiği uyum yasaları sağlanmadan, yeni sistemin taşları yerli yerine oturmadan yapılacak erken seçimin siyasi belirsizlik doğurma ihtimali yüksektir, akıl karı olmadığı da açıktır. Elbette Türkiye içte ve dışta terörle mücadele anlamında yoğun bir çaba sarf ederken, bu çabaların erken seçim gündemiyle akamete uğramasına asla razı olmayız. Milli bekamıza yönelik tehditleri ortadan kaldıracak siyasi ve idari bir kararlılık şu anda devrededir. Türkiye\'ye diş bilediğini zanneden hainlerin başlarının ezilmesi öncelikli gündemimiz arasındadır. Türkiye\'yi kısır tartışmalarla oyalamaya kalkanlara müsamaha göstermemiz söz konusu dahi olamayacaktır. Bizim derdimiz Türkiye, sevdamız millettir.