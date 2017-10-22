(Görüntülü Haber)ATTDER'den öğrencilere uygulamalı eğitim

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)ATTDER\'den öğrencilere uygulamalı eğitim ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Burdur Şubesi tarafından üniversite öğrencilerine 2 günlük temel ve ileri yaşam desteği eğitimi verildi. ATTDER Burdur Şubesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Acil Tıp Teknikerliği ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü\'nde okuyan öğrencilere 2 günlük temel ve ileri yaşam desteği eğitimi verildi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu\'nda paramedik olarak görev yapan Suat Sözer ve Osman Nuri Kundakçı tarafından öğrencilere ilk gün teorik, ikinci gün ise uygulamalı eğitim verildi. ATTDER Şube Başkanı ve Akdeniz Bölge Koordinatörü Esengül Aladağ, \"Teorik uygulamaların yanında pratik uygulamaları da öğrettik. Kalp masajı, suni solunum, CPR nedir, entübasyon uygulamaları ve hava yolu açılışı nasıl sağlanır, hastaya nasıl yaklaşılır, travmalarda nasıl müdahale edilir gibi konuları hem teorik hem de pratik olarak iki gün boyunca öğrencilerimize anlattık. Bundan sonra da üniversitemizin destekleriyle eğitimlerimize devam edeceğiz. Hayat kurtarmak bir ekip işidir. Biz hayat kurtarmak için varız\" dedi.