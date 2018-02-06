(Görüntülü Haber)ATME KAMPINA ROKETLİ SALDIRI: 3 ÖLÜ 15 YARALI

HATAY sınırında bulunan Suriye\'nin Atme kasabasındaki kampa yapılan roketli saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Suriye’nin Afrin bölgesindeki Cinderes’ten teröristlerin attığı roket, Reyhanlı ilçesinideki Bükülmez Mahallesi karşısında bulunan Atme kasabasındaki Suriyelilerin barındığı kampa düştü. Roket nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Bölgedeki sahra hastanesine götürülen yaralılar tedavi altına alınırken, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü üyelerinin bulunduğu mevzileri top atışına tutmaya devam ediyor. Görüntü Dökümü -------------------------- - Atme kampından görüntü - Suriyelilerin kaldigi çadır kamplar - Enkaz görüntüsü - Evlerin dışarıdan görüntüsü - Yere saplanmis roketler - Delinen duvarlar SÜRE: 37\" BOLUT: 72 MB Haber:İbrahim MAŞE-Ferhat Dervişoğlu- İdris TİFTİKCİ-Yılmaz BEZGİN-Kamera: REYHANLI, (HATAY), (DHA)