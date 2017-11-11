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(Görüntülü Haber)Atatürk'ün kullandığını öne sürdüğü otomobilinin tekerleğini 15 yıldır saklıyor

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da antikacı 60 yaşındaki Nedim Genç, 15 yıl önce satın aldığı otomobil tekerleğinin Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelişi ve ardından Amasya'ya gidişinde kullandığı otomobile ait

11 Kasım 2017 16:36

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da antikacı 60 yaşındaki Nedim Genç, 15 yıl önce satın aldığı otomobil tekerleğinin Mustafa Kemal Atatürk\'ün 19 Mayıs 1919\'da Bandırma Vapuru\'yla Samsun\'a gelişi ve ardından Amasya\'ya gidişinde kullandığı otomobile ait olduğunu iddia etti. Bu iddiasının ispat edilmesi için ilgili kurumlardan araştırma yapılmasını isteyen Genç, tekerleği özenle saklayıp koruduğunu söyledi. Samsun\'da 30 yıldan bu yana antikacı Nedim Genç,15 yıl önce köylerden eski eşyalar toplayıp satan bir kişiden etrafı beton çember ile kaplanmış eski bir otomobil tekerleği satın aldı. Beton çemberi kıran Genç, tekerleğin çok eski olduğunu fark edince araştırmaya başladı. Eski fotoğraflarda yaptığı araştırmada tekerleğin Mustafa Kemal Atatürk\'ün kullandığı otomobilin tekerleğine bire bir benzediğini fark etti. Bunun üzerine araştırmasını derinleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk\'ün 19 Mayıs 1919\'da Bandırma Vapuru ile Samsun\'a gelişi ve ardından otomobille bu gün Kurtuluş Yolu olarak adlandırılan güzergahı kullanarak Havza İlçesi\'ne ve ardından Amasya\'ya gidişini araştırdı. Okuduğu bir kitapta Havza\'ya gidiş sırasında Atatürk\'ün içinde bulunudğu otomobilin tekerinin defelarca patladığı ve sorun yaşandığını okudu. Tekerleği satın aldığı kişinin eşyaları topladığı bölgenin de kurtuluş yolu güzergahındaki köyler olduğunu öğrenen Genç, elindeki tekerleğin Atatürk\'ün otomobiline ait olabileceğini idida etti. 15 yıldır tekerleği saklayan Genç, kentteki bir alışveriş merkezindeki antika eşyaların yer aldığı Antika Kültür ve Sanat Derneği binasında sergiliyor. Genç, kendisinin araştırmasının belli bir aşamada kaldığını belirterek ilgili kamu kurumlarından tekerleğin Atatürk\'ün aracına ait olup- olmadığının belirlenmesi için araştırma yapılması konusunda destek istedi. Bazı kişilerin tekerlekle birlikte fotoğraf çektirdiklerini belirten Genç, şöyle dedi: \"Tekerleği itina ile saklayıp muhafaza ediyorum. Sembolik olarak 55 bin TL\'lik fiyat koydum. Ama itina ile bir kamu kurumu, belediyenin saklayıp, koruma altına alınıp, teşhir edebileceğini bilsem verebilirim. Ben bu tekerleğin Atatürk\'ün otomobiline ait olduğunu idida ediyorum. Bu noktada bunun teyidi için elbette araştırma yapılmasını isterim.\"

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