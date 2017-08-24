(Görüntülü Haber)Artvin'de 80 kamu personeli işaret dilini öğrenip 'engelleri' kaldırdı

ARTVİN, (DHA) - ARTVİN Valiliği, işitme engelli vatandaşların kamu kuruluşlarında mağdur olmamaları için il genelindeki kurum personeline işaret dili kursu aldırdı. Engelli vatandaşların her zaman yanında oldukları ve bu eğitimler sonucunda \'özel\' insanlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verileceği belirtildi. Artvin Valiliği, bütün ilçe kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 80 kamu personeline işaret dili kursu verdi. Kursu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını törenle aldı. Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde İşaret Dili Eğitmeni Serkan Ural tarafından verilen kursta başarılı olan 80 kamu personeli \'Yaşamın Sesine Ellerimizle Dokunuyoruz\' sloganı ile çeşitli gösteriler yapılarak sertifikalarını aldı. İşaret dili Eğitim sertifika törenine Vali Ömer Doğanay katılırken kursiyerler ve vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Artvin Valisi Ömer Doğanay, valilik olarak her zaman engelli vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, \"İşaret dili eğitimiyle Artvin\'de kamu kurumlarında işi olan işitme engelli vatandaşlara yardımcı olabilmeyi amaçladık. İşaret dili kursu ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmet kalitesinin artacağına inanıyoruz.\" dedi. \'ÇOCUK ÖLMEDİ İNSANLIK ÖLDÜ\' İşitme Engelliler Kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerler tarafından işitme engelli bir anne babanın hastalandığı çocuğunu hastaneye götürmesi ve hastanede işaret dili bilen olmadığı için çocuğun hayatını kaybetmesini konu alan tiyatro sahnelendi. Vali Ömer Doğanay; \"Oynanan tek perdelik tiyatroda hastane çalışanları işaret dili bilseydiler o çocuk yani insanlık ölmeyecekti. Bilgisizlik ve ilgisizlikten dolayı bir insanın ölümü bin insanlığın ölümü demektir\" dedi. Yapılan etkinlikte İstiklal Marşı, ve Fatiha Süresi\'nin Türkçe meali ve bazı sanatçıların şarkı ve türküleri işaret dili ile okundu. Farkındalık filmi ve tiyatro gösterileri bütün katılımcıları hüzne boğulurken birçok katılımcı gözyaşları ile izledi. Vali Ömer Doğanay ve diğer protokol üyeleri konuşmalar ve çeşitli etkinlikler sonrası kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını verildiler. Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafla sona erdi.