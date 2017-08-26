(Görüntülü Haber)Arhavi'de 45 yıllık festival sabaha kadar sürdü

Festivale katılan Meksikalı konuklar çay toplama yarışında renkli görüntüler oluşturdu Laz ralli yarışları vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü Türkiye?nin en köklü yaklaşık yarım asırlık olan Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali başladı. 5 gün sürecek olan festivalde sırasıyla kortej yürüyüşü, sergi açılışı, çay toplama yarışı ve Laz ralli organizasyonun en renkli bölümleri oldu. 45 . Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali?nin ilk günlerinde açılan sergide Arhavili kadınların el sanatları ürünleri ön plana çıktı. Kurdela kesimini Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu ve Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe yaparken açılışa Arhavili vatandaşlar büyük rağbet gösterdi. Uluslar arası olan festivalin konuk ülkeleri Meksika, Güney Afrika, Moldova, Gürcistan, KKTC ve Gagavuz Türkleri olurken ülkelerin kendilerine özgü halk dansları büyük alkış aldı. Festivalde eğlencenin doruklarını yaşayan Arhavili vatandaşlar yöresel sanatçıların konserleriyle aynı zamanda tulum eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar durmaksızın horonlar kurup halay çektiler. MEKSİKALI KADINLAR ÇAY TOPLAMAYI ÖĞRENDİ Arhavi Kültür ve Sanat Festivalinde dünya ülkeleri ile ilçe halkının kültürleri bir birleriyle kaynaşma fırsatı buldu. Geleneksel yapılan Çay Toplama Yarışı?nda sürprizler yaşandı. Çay toplamaya katılan Meksikalı konuklar çay toplayan vatandaşlarımıza adeta taş çıkarttı. Aynı zamanda çalınan Tulum eşliğinde de horonlar kurularak yarışma adeta coşkuya dönüştü. Çay toplama yarışında dereceye giren ilk altı kişiye Arhavi Belediye başkanı Coşkun Hekimoğlu tarafından beyaz eşyalardan oluşan hediyeler takdim edildi. KARADENİZ FESTİVALİ OLUNCA LAZ RALLİ OLMAZ MI? Artvin?in şirin ilçesi Arhavi sanat festivalinde Laz ralli yarışları vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Çocuklar, Kadınlar ve Erkekler kategorisinde yapılan yarışlarda eğlenceli saatler geçirildi. Yarışmada yine konuk ülkelerden de meraklı olan misafirler organizasyona dahil edildi. Frenleri olmayan tahta arabalar kullanan yarışmacılar kazasız belasız parkuru bitirip kupalarına kavuştular. Gecede açılış konuşmalarını yapan Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu festivale katılan tüm ekiplere ve seyircilere \'Hoş geldiniz\' diyerek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Hekimoğlu; ?yıllardır büyük bir özveri ve başarıyla sürdürdüğümüz festivalimizin bu yıl 45. sini yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: ARTVİN (DHA)