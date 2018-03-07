(Görüntülü Haber)Antalya yollarında 'sivil seçici göz' uygulaması

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da kent merkezine giriş güzergahındaki 5 noktada, yaya gibi görünen sivil polisler ile \'sivil seçici göz\' uygulaması yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere, çevirme noktalarında ceza yazıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı 5 noktasında, kazaların yoğun olarak meydana geldiği kavşaklarda kontrol yaptı. Serik, Kemer, Korkuteli, Burdur ve Isparta yollarında gerçekleştirilen uygulamada, kavşak ve yollardaki ışıklı sistemlerde, sivil polisler görev alarak, denetim yaptı. Korkuteli- Antalya yolu Nebiler kavşağındaki ışık sisteminde sivil kadın polis, yol kenarında bekleyerek, sürücülerin hatalarını gözle taradı. Işık ihlali yapan, cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, fazla yolcu taşıyan, hız kurallarına uymayan araçların plakalarını alan polis, 2 kilometre uzaklıkta çevirme yapan ekiplere bildirdi. Evrakı eksik olan ve kuralları ihlal eden sürücülere, ceza kesildi. SÜRÜCÜLER, DENETİMDEN MEMNUN Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda sıklıkla anılan kamyon ve TIR sürücüleri de denetlendi. Çevirme noktasında durdurulan kamyon ve TIR sürücülerinin kurallara uygun hareket etmesi ve eksiklerinin olmaması dikkati çekti. Emniyet kemerleri takılı olan, takografları ve maksimum yük kapasitesini geçmedikleri görülen kamyon ve TIR sürücüleri, denetimlerin sıklaşmasından memnun olduklarını söyledi. Otomobiliyle Döşemealtı ilçesinden kent merkezine giden Ayvaz İpek isimli sürücü, sık sık trafik ve asayiş uygulaması yapılmasından memnun olduklarını dile getirdi. Tahtalıbeli\'den kent merkezindeki beton tesisine kamyonuyla yük taşıyan Tezcan Durmaz ise \"Bu uygulama, çok güzel. Ekipler, özellikle yükümüzü ve miktarını kontrol ediyor. Fazla yük olduğu zaman bizim için de sıkıntı oluyor. Denetimler sıkı olduğu için herkes uymak zorunda kalıyor\" dedi. Kamyon sürücüsü Mehmet Bağhan da aracı kullanırken, fazla yük almamaya ve sürat yapmamaya özen gösterdiğini belirterek, “Kendim hız yapmadığım gibi arkamdan hızla gelen sürücülere de elimi camdan dışarı çıkarıp, \'Yavaş gidin\' uyarısında bulunuyorum\" diye konuştu.