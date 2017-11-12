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(Görüntülü Haber)ANTALYA KANSERİ YENDİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA KOŞUYOR

Haber- Kamera Tolga YILDIRIMANTALYA-DHA)KANSERİ YENDİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA KOŞUYOR Atletizmde 110 metre engellide 13

12 Kasım 2017 13:52

Haber- Kamera Tolga YILDIRIMANTALYA-DHA)KANSERİ YENDİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA KOŞUYOR Atletizmde 110 metre engellide 13.80, 60 metre engelli yarışında ise 7.98 derecesiyle iki Türkiye rekorunun sahibi Batuhan Buğra Eruygun, Ağustos 2013\'de doping kontrolleri sonucu Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından iki yıl spordan men edildi. Cezası tamamlandıktan sonra pistlere dönmeyen hazırlanan Batuhan bu kez kanser hastalığı nedeniyle pistlerden uzak kalmak zorunda kaldı. Tutkusu olan atletizm sayesinde hayata tutunan Batuhan, kemoterapi ve ameliyatlarla 2 yıl süren tedavinin ardından 10 ay önce yarışlara başladı. Antrenman yapmadan katıldığı ilk yarışta Türkiye ikinciliğini kazanarak milli takıma seçilen Batuhan, ardından da Balkan Şampiyonası\'nda 3\'üncülük elde etti. Atletizm milli takımının Antalya kampında mart ayında İngiltere\'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası\'na hazırlanan Eruygun, İlk hedefim Türkiye rekoru kırıp Dünya şampiyonasında final koşmak ve madalya kazanmak. Hastalığım sürecindeki zorlukların ardından kazanacağım başarı herkese örnek olacaktır dedi.

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