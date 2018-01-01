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(Görüntülü Haber)Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Müfit ONBAŞI / ANKARA (DHA) - ÖĞLEDEN sonra Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki Selim K

01 Ocak 2018 23:17

Müfit ONBAŞI / ANKARA (DHA) - ÖĞLEDEN sonra Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki Selim K. \'nın (24) kullandığı 06 MYY 55 plakalı otomobil, Sefa Yücel\'in (14) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, Sefa Yücel yola savrularak ağır yaralandı. Yaralı ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Morga kaldırılan Yücel\'in cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Otomobil sürücüsü Selim T. gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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