(Görüntülü Haber)Andırın'da armut bereketi

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi\'nde hobi olarak armut yetiştirmeye başlayan 53 yaşındaki Sadi Cinkara, arazisine diktiği 6 ağaçla başladığı işi büyütüp 600 armut ağacına çıkardı. Yılda 6 ton ürün elde eden Cinkara, talebe yetişemediğini söyledi. İlçeye bağlı Arıklar Mahallesi\'nde oturan Sadi Cinkara, hobi olarak başladığı armut yetiştiriciliğine 4,5 dönüm arazisine 6 ağaç dikerek başladı. Mahallede çiftçililikle uğraşan komşularının burada armut yetiştiremeyeceğini söylemesine rağmen vazgeçmeyen Cinkara, aradan geçen 6 yılda bahçesindeki armut ağacı sayısını 600\'e çıkardı. Şimdi bahçesinde yılda 6 ton ürün elde ettiğini belirten Cinkara, gelen taleplere yetişemediğini kaydetti. Çevresindeki arkadaşlarının, bulunduğu bölgedeki iklimsel şartlar nedeniyle armut yetiştiremeyeceğini söylemesine rağmen vazgeçmediğini anlatan Cinkara, şunları dedi: \"İlk zamanlarda bana söylemişlerdi, sen bu işi Andırın\'da yapamazsın, verim alamazsın demişlerdi. Ben yılmadım, azimle bu işe devam ederek bahçemi büyüttüm. Deveci cinsi 600 adet ağacı bahçeme diktim aradan 6 yıl geçti ve şimdi ürün almaya başladım. Şu anda 6 ton civarında ürün alıyorum, talep çok fazla. Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve birçok ilçeye buradan armut gönderiyorum. Pazar sorunum yok, alıcılar gelip bahçemden toplayıp götürüyorlar. Her yıl daha fazla ürün almaya başladım. Bana başaramazsın demişlerdi şimdi ise taleplere yetiştiremiyorum.\" Cinkara, yetiştirdiği armutları toptancılara kilosunu 2 liradan sattığını ve hedefinin bahçesini daha da büyüterek bölgenin armut ihtiyacına cevap verebilmek olduğunu ifade etti.