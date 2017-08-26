(Görüntülü Haber)Altınkum Plaj Festivali renkli geçti

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN Büyükşehir Belediyesi\'nin organizasyonunda 3 gün süren \'Altınkum Plaj Festivali\' kumdan heykelleri ve gerçekleştirilen konserleriyle renkli geçti. Altınkum Plaj Festivali, 3 gün boyunca Didimlilere keyifli anlar yaşattı. Festivalin gündüz bölümünde birbirinden eğlenceli yarışmalar, renkli gösteriler, ödüllü kumdan heykel yapma, halat çekme, karaoke yarışmaları; zumba gösterisi, Hint dansı ve alan oyunları festivale renk kattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Belgesel Film gösterimiyle başlayan festivalin akşam bölümü ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar konseriyle devam etti. Daha sonra ise Baba Rock Grubu, Nayna Karadeniz Rock Grubu, Göksel Doğançay, Yüksek Sadakat ve Gripin gibi ünlü topluluklar sahne aldı. Kapanış konserinde ise dünyaca ünlü sanatçı Otilia sahneye geldi. Didimliler ve konsere gelen vatandaşlar, Otilia ile coşarken, keyifli bir gün geçirdi. Halk, Altınkum Plaj Festivali\'ni düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu\'na teşekkür etti. Konserin sonunda Otilia\'nın ay-yıldızlı tişört giymesi vatandaşlardan uzun süre alkış aldı. KUMDAN HEYKELLER İLGİ ÇEKTİ Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu tarafından festivali kapsamında Didim Altınkum Plajı\'na Medusa ve Posedion\'un kumdan yaptırılan heykelleri ise dikkat çekti. Yaklaşık 100 ton kum kullanılarak, Antalyalı kum heykeltıraşlarına yaptırılan heykeller, ilgi gördü. Plajda her türlü hava şartlarına rağmen, 6 ay süreyle kalabilen heykellerin iyi korunursa daha uzun ömürlü olabileceği belirtildi. Vatandaşlar kum heykellerinin önlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Heykeller ve festival için Çerçioğlu\'na çok teşekkür eden Didimliler, etkinliklerin sonraki yıllarda da devam etmesini istedi.