(Görüntülü Haber)(Alevli Görüntü) BAYRAMPAŞA'DA BİR İŞYERİNDE PATLAMA : 1 ÖLÜ, 10 YARALI

(Alev alev yanan işyerinin görüntüsüyle) BAYRAMPAŞA\'DA BİR İŞYERİNDE PATLAMA : 1 ÖLÜ, 10 YARALI Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Bayrampaşa\'da bir sanayi sitesindeki işyerinde patlama sonrası yangın çıktı. İlk belirlemeler göre 1 kişi öldü, 10 kişide yaralandı. Bayrampaşa Maltepe Mahallesi\'nde bulunan Dokumacılar Sanayi Sitesi\'ndeki kapı menteşesi üretimi yapan bir işyerinde saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle 4 katlı sitede çok sayıda kişi mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 10 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görüntü Dökümü: -------- EK GÖRÜNTÜ -Alev alev yanan işyeri ////////// -Olay yerinden görüntüler -Yaralılar -İtfaiye ve sağlık ekiplerini çalışması -İşyerinden çıkarılan ağır yaralı -Çevredekilerin görüntüsü -Ağlayanlar DHA FEED