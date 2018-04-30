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(Görüntülü Haber)Aksaray'da kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

30 Nisan 2018 01:51

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada 2 kişi öldü 5 kişi de yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Burak Yüksel (20), idaresindeki 68 BN 483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla attı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Öznur Ircı (30), 5 aylık Ayşenaz Ircı, Furkan Alp Pınar (10), Mehmet Said Kılıç (16), İbrahim Ege Ircı (5), Nuray Çıtak Yüksel (21) yaralandı. Yarılılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5 aylık Ayşenaz Ircı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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