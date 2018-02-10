(Görüntülü Haber)Akçaabat'ta şarbon şüphesiyle ölüm iddiası (2)

HAYVAN SAHİBİ KONUŞTU: BU ETTEN BİZ DE YEDİK Trabzon\'un Akçaabat ilçesinin Ağaçlı Mahallesi\'nde oturan Mehmet Arslan, hastalanan öküzünü kesip, etini de komşularına dağıtmasıyla ilgili konuştu. Ahırda bulunan öküzünün aniden yere yığıldığını belirten Arslan, \"Ben 15 yaşımdan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Öküze sabah yemini verdiğimde bir şeyi yoktu. Öğle saatlerinde su verdim ama içmedi. Ondan sonra bir anda yere yığıldı. Öküze ne olduğunu anlamadım. Öküzün öleceğini anlayınca kesmek istedim. Bu tür durumlarda, veterinere danışılmadan böyle kesimler yapılıyordu. Bunu yapan çok kişi olmuştur ama bugüne kadar böyle bir vakaya rastlanılmadı. Tek başıma kesemeyince komşumdan yardım istedim. Komşumla birlikte öküzü kestik\" dedi. \'SABAHA KADAR AĞLADIM\' Mehmet Arslan, kesilen öküzün etlerini komşularına dağıttığını, kendisinin ve ailesinin de bu etlerden yediklerini ancak herhangi bir rahatsızlık yaşamadıklarını söyledi. Arslan şöyle konuştu: \"Kesilen öküze ait eti de benden isteyen diğer komşulara dağıttım. Hatta kendime bile et ayırdım. Bu etten ben ve ailem de yedik. Bizde herhangi bir belirti ve şikâyet olmadı. Ne zaman ki Fatma Çakır\'ın ölüm haberi gelince, yapılan incelemede şarbon virüsü şüphesine rastlanıldığını belirttiler. Ben sabaha kadar ağladım. Çok üzgünüm. Benim bir suçum varsa çekmeye de hazırım. 4 çocuk annesi öldü, ben kahroluyorum. Konu araştırılıyor, öküzde şarbon var mı yok mu belli olur.\" EŞİ O ANLARI ANLATTI Ölümünde şarbon virüsünden şüphelenilen 4 çocuk annesi Fatma Çakır\'ın eşi Âdem Ali Çakır ise eşinin dağıtılan etten yediğini söyledi. Eşinin mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye gittiğini, ilaç verilerek taburcu edildiğini anlatan Adem Ali Çakır şunları söyledi: \"Bu etten eşim yedi, rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle, sol göğsünde ağrı oluştu. İlçede hastaneye getirdik. Acilde tedavi sonrası taburcu olduk. Sonraki gün polikliniğe başvurduk. Tahliller incelendi, ciğer filmi çekildi. Bunlarda herhangi bir şüphe olmadı. Bazı ilaçlar da verilerek eve gönderildik. Gece ve sabaha karşı kusmalar sürdü. Ambulansla tekrar ilçedeki hastaneye gittik. Öğle saatlerinde Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'ne sevk edildik. Orada eşim direkt kırmızı alana alındı. Bizi yaklaştırmadılar. Bize durumunun ciddi olduğu söylendi. Doktorlar eşimin kalbinin durduğunu söylediler. Şarbon olduğu söyleniyor ama kimsenin günahını alamam. Konu inceleniyor.\" İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Öte yandan, mahallede şarbon şüphesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sürerken, öküzün kesildiği yer ve hayatını kaybeden Fatma Çakır\'ın oturduğu ev ile çevresi de ilaçlandı.