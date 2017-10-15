(Görüntülü Haber)Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal nikah şahidi oldu

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'e bir dizi program için gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Zeynep ve Furkan Erim çiftinin nikah şahidi oldu. CNP Expo Fuar Merkezi\'nde düzenlenen düğün törenine Mahir Ünal\'ın yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, Ak Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve davetliler katıldı. Şehir Tarihi Araştırmacısı ve Mersin Kent Tarihi Müzesi Kurucusu Mustafa Erim\'in oğlu Furkan ile Yaşar Antaş\'ın kızı Zeynep\'in birlikteliklerini evlilikle taçlandırdığı düğün töreni, Kuran tilaveti ile başladı. Alkışlar eşliğinde salona giren gen çiftin mutluluğuna ortak olan Genel Başkan Yardımcısı Ünal, aynı zamanda damat Furkan Erim\'in nikah şahitliğini yaptı. Nikah şahidi olarak ne zaman eline mikrofonu alsa heyecanlandığını ifade eden Ünal, \"Çünkü büyük bir değişime şahitlik ediyoruz. Bundan sonra hayatınızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, birlikte bir yuva kuracaksınız. Furkan son derece hassas ve titiz. Bu hem avantaj, hem dezavantaj. Zaten evlilik, iki insanın özelliklerinin bütüne dönüşmesi halidir. Ben sizlere mutluluklar diliyorum. Tabi Cumhurbaşkanımızın bir tavsiyesi var. Üçten az olmayacak, beş tane de olabilir. Sizler bu ülkenin gelişmesine, büyümesine katkı sağlayacak, birikimiyle, hem bilgisiyle güzel evlatlar yetiştirecek insanlarsınız\" dedi. Evlilik cüzdanının geline takdim eden Ünal, damada da Kuran-ı Kerim hediye etti.