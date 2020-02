(Görüntülü Haber) Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, ailevi sorunları çözüyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ İl Müftülüğü bünyesinde 11 yıl önce kurulan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, birçok problemin çözümünde ailelere yardımcı oldu. İl Müftüsü Celal Sürgeç, büroda, evlenmeden boşanmaya kadar her konuda vatandaşlara dini hizmet sunulduğunu söyledi.



Milli ve manevi değerlere bağlı bir aile yapısının kurulması ve korunması, aile birlikteliğinin desteklenmesi, sorunların çözümüne katkı sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla 2007\'de açılan Kahramanmaraş Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, bugüne kadar direkt ve dolaylı olarak binlerce kişiye hizmet verdi.



\'BÜROMUZUN FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK\'



İl Müftüsü Celal Sürgeç, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu\'na gelenlere rehberlik ve manevi danışmanlık yapıldığını, bunun dışında sahaya çıkan personelin çeşitli toplantı ve projelerle de aile konusunda toplumu aydınlatan, geçmişten gelen örf ve adetlerle ilgili yanlış bilgileri düzelten ve halk arasında kadınlar ile ilgili aslı olmayan küçük düşürücü yanlış bilgileri düzeltmeye yönelik birçok konuda dini hizmet verdiğini söyledi. Büronun, başarılı çalışmalarından dolayı Türkiye\'de ilk 5\'e girerek teşekkür belgesi de aldığını da ifade eden Müftü Sürgeç, şunları söyledi:



\"Arkadaşlarımız ailelerimize her konuda, yani evlenme, boşanma, evlilik hakkında, diğer dini sorular hakkında gerçekten çok güzel rehberlik yapıyorlar. İnşallah bundan sonra çok daha katlanarak, daha da iyiye giderek, daha da güzele ve mükemmele giderek Kahramanmaraş\'ta Diyanet İşleri Başkanlığımız ve İl Müftülüğümüzün bünyesi altında diğer ilçe müftülüklerimizle beraber bu konuda en mükemmel bir şekilde daha organizeli, daha sistemli bir şekilde bürolarımız faaliyetlerini gerçekleştirecekler.\"



HAKTAN: BİLİNÇLİ EBEVEYN, HUZURLU AİLE



Aile ve Dini Rehberlik Bürosu İl koordinatörü Songül Haktan ise boşanmadan aile mahremiyetine kadar birçok konuda dini hizmet verdiklerini söyledi. Huzurevi, Kadın Konukevi ve Sevgi Evleri sakinleriyle Kredi Yurtlar Kurumu\'ndaki gençlere kadar özel dini programlar hazırladıklarını kaydeden Haktan, şöyle konuştu:



\"4-6 yaş Kuran kurslarında velilerimize dönük programlarımız var. Her ay belirli konularda burada çalışan vaiz arkadaşlarımız onları dini açıdan ailevi bilgilerle donatıyorlar. Ailede mahremiyet bilinci, çocuk eğitiminde sabır gibi çok güzel başlıklarımız var. Bunun haricinde 2018 yılına binaen bilinçli ebeveyn ve huzurlu aile adı altında bir proje başlattık. İmam hatip lise ve ortaokullarında velilere dönük bir proje bu. Velilerimize gidip seminer veriyoruz, aylık bir konu belirliyoruz. Bir arkadaşımız gidiyor, orada ailede mahremiyet bilincidir, çocuk eğitiminde sabırdır, aile içi iletişimdir, bu gibi konularda elimizden geldiğince topluma yardımcı olmaya çalışıyoruz.\"



BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER



Aile ve Dini Rehberlik Bürosu\'na son olarak boşanma aşamasına gelen bir çiftin gittiği belirtildi. Ayrı yaşayan 2 çocuk sahibi çiftin büroya giderek yaşadıkları sorunları anlattığı, personelin de kendilerine sunduğu çözüm önerisi sonrasında boşanmaktan vazgeçerek birbirlerine bir şans daha verdiği kaydedildi.