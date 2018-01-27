T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Afrin'den kaçtıkları Muş'ta harekata katılan askerler için dua ettiler

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)- SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Muş'a yerleşen Suriyeli aileler, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua etti

27 Ocak 2018 15:38

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)- SURİYE\'deki iç savaştan kaçarak Muş\'a yerleşen Suriyeli aileler, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için dua etti. Suriyeli aileler, ülkelerinin terörden temizlenmesi halinde geri dönmeyi istediklerini belirtti. Suriye\'den kaçarak 5 yıl önce Muş’a yerleşen Alo ailesi, televizyon başında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonu yakından takip ediyor. Afrin\'de yaşarken çıkan iç savaş nedeniyle Halep\'e yerleştiklerini belirten Henan İbrahim Alo, daha sonra çatışmaların artması ile Türkiye\'ye geldiklerini söyledi. Türkiye\'de ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını aktaran Alo, \"Çok şükür güvendeyiz. Ancak anne, baba ve kardeşlerimiz, bir çok akrabamız Suriye\'de kaldı. Vatanımızı, akraba, dostlarımızı çok özlüyoruz. Teröristler temizlenirse Recep Tayyip Erdoğan da bize ülkemize dönmemizde bir sakıncanın kalmadığını söylerse ülkemize dönmek istiyoruz. Erdoğan olmasaydı binlerce Suriyeli öldürülecekti. Biz de belki şimdi hayatta değildik. Afrin\'deki Türk askerinin başarılı bir şekilde vatanlarına dönmeleri için dua ediyoruz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eser AYDIN MUŞ DHA SURİYEMuşSuriyeliAfrin Zeytin Dalı HarekatıSuriyeMuşaAloTürk Silahlı Kuvvetleri AfrinAfrinHalepHenanTürkiyeAncakVatanımızıTeröristlerRecep Tayyip ErdoğanErdoğanBizAfrin Türk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24