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(Görüntülü Haber)Afrin'deki bombardımana, Hançer Filo'dan 12 savaş uçağı da katıldı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında Afrin'e gerçekleştirdiği havadan bombardımana Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu olan 132'nci Hançer Filo'ya ait 12 adet F-16 savaş uçağının da ka

21 Ocak 2018 17:46

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı\' harekatı kapsamında Afrin\'e gerçekleştirdiği havadan bombardımana Konya\'daki 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu olan 132\'nci Hançer Filo\'ya ait 12 adet F-16 savaş uçağının da katıldığı ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı\' harekatını, dün Adana\'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalanan 72 savaş uçağıyla bombardıman yaparak başlattı. Afrin\'deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hatay sınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı. Hava saldırısına Konya\'daki 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu olan 132\'nci Hançer Filo\'ya ait 12 adet F-16 savaş uçağının da katıldığı ortaya çıktı. Hançer Filoya ait savaş uçakları, bombardımanın ardından tekrar üsse döndü.

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