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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da özel güvenlik görevlilerinden gönüllü askerlik başvurusu

    Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da özel güvenlik görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak için gönüllü askerlik başvurusu yapıp,

08 Mart 2018 21:54

 

 

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da özel güvenlik görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek olmak için gönüllü askerlik başvurusu yapıp, para bağışında bulundukları Mehmetçik için koç kesti.

Özel güvenlik görevlilerinden oluşan 100 kişi, ellerinde Türk bayrakları ile Askerlik Şubesi önünde bir araya geldi. Burada bir süre slogan atan güvenlik görevlileri, ellerinde Mehmetçik Vakfına para bağışında bulundukları makbuzları gösterip, yanlarında getirdikleri koçu Mehmetçik için kesti.

Özel güvenlik görevlileri adına açıklama yapan İbrahim Halil Parlak, \"Şehit olan güvenlik güçlerimize Allah\'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı güvenlik güçlerimize en kısa zamanda acil şifalar diliyoruz. Terör örgütleri hem ülkemizi, hem dünya barışını tehdit eden, suçsuz günahsız insanları çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek demeden hedef alan insanlıktan nasibini almamış gruplardır. Komşumuz olan Suriye\'de iç çekişmelerden ve otorite boşluğundan yararlanan, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütleri, işgal ettikleri topraklardaki Kürtlere, Türkmenlere, Araplara ve diğer halklara zulüm eder hale geldi. Allah bu operasyonda görev alan tüm güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin, en kısa zamanda zafere ulaştırsın inşallah\" dedi.

Açıklamanın ardından özel güvenlik görevlileri, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Davut Kulalar\'a yanlarında getirdikleri dilekçeleri teslim etti.


 

 

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