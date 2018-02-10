(Görüntülü Haber)Adana'da üvey anneye sahip çıkta tartışması kanlı bitti

Haber-Kamera Çağlar ÖZTÜRK ADANA ,(DHA)ADANA\'da üvey annesine kendisinin daha iyi bakacağını ileri sürüp, evine götürmek için akrabalarının evine basan Ahmet Kalo (28) bıçaklanarak öldürüldü. Yaşlı kadını \'Biz daha iyi bakarız\' diyerek vermek istemeyen eniştesi Ahmet Sarban (48) katil zanlısı olarak tutuklandı. Olay 6 Şubat\'ta Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Sarban (24) teyzesi 83 yaşındaki Hayriye Kalo\'yu 15 gün önce üvey oğlu Ahmet Kalo\'nun kaldığı evden alarak babası Ahmet Sarban\'ın evine getirdi. Dizlerinden rahatsızlanan yaşlı kadını hastaneye götüren Yunus Emre Sarban teyzesinin ameliyat olması gerektiğini öğrenip, bunu babasıyla paylaştı. Bunun üzerine Sarban ailesi, Kalo ailesine haber verdi. Kalo ailesinde doktor olan bir kişi ise, ameliyat için acele edilmemesini, konunu iyice araştırılmasını istedi. ÜVEY ANNEYİ PAYLAŞAMADILAR Bunun üzerine Ahmet Kalo, öz annesi gibi gördüğü Hayriye Kalo\'yu, tekrar evine getirmek istedi. Yunus Emre Sarban\'ın evine gelen Kalo ile taraflar arasında, \'Biz daha iyi bakarız\' kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Kalo, evden küfün ederek ayrıldı, bir süre sonra pompalı tüfek alıp tekrar geldi. Kalo\'nun tüfekle gelmesine sinirlenen baba Ahmet Sarban, akrabaları Mikail Sarban (44) Ahmet Tat (22) ve Enes Tat (21) dışarı çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Ahmet Kalo yaralandı. YARALI HALDE HASTANEYE GİTTİ Otomobiline binerek kaçan Kalo, 1 kilometre uzaklıktaki özel bir hastaneye gitti. Acil servise giren Kalo, hayatını kaybetti. Bu arada çıkan kavgada Sarban ailesinden fenalık geçiren bir kadını aynı hastaneye getirdi. Sinir krizi geçiren kadın, hastane yetkililerine, Biz az önce bıçakla yaralanan adamla kavga eden taraflarız, bizi aynı yere götürmeyin dedi. Hastane yetkilileri ise polisi arayıp durumu bildirdi. Hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği polisleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. Sorguya alınan Ahmet Sarban bıçağı kendisinin kullandığını söyledi. Zanlılardan baba Ahmet Sarban tutuklanırken oğlu Yunus Emre Sarban adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 5 zanlı ise savcılıktan serbest kaldı.