(Görüntülü Haber)Açakale'de Çamaşır Yıkama Merkezi açıldı

Haber-Kamera Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA\'nın Akçakale Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) - UN Migration Agency iş birliğiyle yapımı tamamlanan ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi?nin açılışı yapıldı. Açılışa; Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan\'ın yanı sıra eşi Ayşenur Ayhan, Topluluk İstikrar Geliştirici ve Hane Tadilatı Projeleri Şanlıurfa Temsilcisi Serdar Yalınkılıç, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) - UN Migration Agency temsilcileri, Suriyeli misafirler ve vatandaşlar katıldı. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, öncelikle Suriyeli misafirler için düşünülen Çamaşır Yıkama Merkezi?nden ihtiyaç sahibi ilçe halkının da yararlanabileceğini ifade etti. Merkezde yıkanan çamaşırların kurutulup, ütülendikten sonra sahiplerine teslim edileceğini dile getiren Ayhan, ?Bizden sadece yer talep etti. Gereken desteği verdik. Şimdilik 16 çamaşır makinesi kuruldu. İhtiyaç olduğunda belediyemiz tarafından yeni makineler ilave edilecek. Belediyemize devir edilen merkeze gelen Suriyeli ve Dar gelirli Türk vatandaşlarımıza bu hizmet vereceğizö dedi. Programın sonunda Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) - UN Migration Agency Gaziantep Ofisi adına mühendis Süleyman Demir, Proje Mühendisi Aştivan Erdem, Topluluk İstikrar Geliştirici ve Hane Tadilatı Projeleri Şanlıurfa Temsilcisi Serdar Yalınkılıç?a ilçeye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.