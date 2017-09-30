(Görüntülü Haber)ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tom Price istifa etti

Nafiz Albayrak / New York, 30 Eylül (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'un açıkça memnuniyetsizliğini dile getirdiği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tom Price istifa etti. ABD Başkanı Donald Trump\'un, bir süre önce açıkça eleştirdiği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tom Price istifa etti. Trump’ın, kendisinden önce Beyaz Saray’a ev sahipliği yapan Barack Obama’nın yürürlüğe soktuğu ve Obamacare olarak bilinen sağlık sigortası sistemini değiştirme girişimlerinde yetersiz bulduğu Price, ayrıca yaptığı harcamalar nedeniyle Amerikan kamuoyunun da hedefi haline geldi. Price’ın yoğun programını gerekçe göstererek yurt içi gezilerde tarifeli uçaklar yerine özel uçaklarla seyahat etmesi, hem ABD yönetiminin, hem de Amerikalıların yoğun tepkisine yol açtı. Price, göreve geldiği günden bu yana özel uçaklar için 400 bin doları aşkın para harcadı. Beyaz Saray, Price’ın istifasının Başkan Trump tarafından kabul edildiğini, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine vekaleten Don J. Wright’ın atandığını duyurdu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------- - Konuşmalar - Genel ve detay