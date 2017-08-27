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(Görüntülü Haber)Abant'taki oteller doldu

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun doğa harikası Abant'ta bulunan lüks oteller 10 günlük bayram tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaşırken Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler göl çevresinde faytonla gezintiye çıkıp eşsiz manzaranın tadını çı

27 Ağustos 2017 17:57

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun doğa harikası Abant\'ta bulunan lüks oteller 10 günlük bayram tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaşırken Tabiat Parkı\'na akın eden tatilciler göl çevresinde faytonla gezintiye çıkıp eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, 10 günlük bayram tatilinin başlaması ardından tatilcilerin akınına uğradı. Abant\'ın girişinde araçlar uzun kuyruklar oluştururken tatilciler göl çevresinde yürüyüş yapıp faytonla gezintiye çıktı. Tatilciler, çam ormanlarıyla çevrili Tabiat Parkı\'nda göl üzerindeki iskelede sık sık fotoğraf çektirip eşsiz manzaranın keyfini sürdü. Çevre illerden gelen günü birlik tatilciler göl çevresinde mangallarını yakıp etlerini pişirerek piknik yaptı. Kurban Bayramı tatilini Abant\'ta geçirmek isteyen tatilciler Tabiat Parkı\'nda bulunan lüks otelleri de doldurdu. Abant\'ta bulunan 2 lüks otelde bayram rezervasyonları yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Otellerin rezervasyonlarının önümüzdeki günlerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması bekleniyor.

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