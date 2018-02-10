T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)80 yaşındaki kadına kapkaç şüphelisi kemaradan yakalandı

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta doğal gaz faturasını yatırdıktan sonra evine dönen Sevim S

10 Şubat 2018 20:18

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta doğal gaz faturasını yatırdıktan sonra evine dönen Sevim S.\'nin (80) çantasını alarak kaçan şüpheli polis ekiplerinin 100\'e yakın kamera kaydını izlemesiyle evinde yakalandı. Kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı. 6 Şubat\'ta Kümbet Mahallesi, Barbaros Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Sevim S., doğal gaz faturasını yatırmak için evinden çıkarak postaneye gitti. Faturayı yatırdıktan sonra evine dönerken yaşlı kadının arkasından yaklaşan kapkaççı, Sevim S.\'nin içerisinde cep telefonu ve 55 lira parası bulunduğu çantasını alarak hızla kaçtı. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri çevresi ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde alan çalışması yaptı. Polis ekipleri şahsın eşkalini tespit edebilmek için 100\'e yakın kamerada 60 saat görüntü izledi. Çalışmalar neticesinde, kapkaç olayını gerçekleştien kişinin K.D. olduğu tespit edildi. Sevim S.\'nin uğradığı kapkaç anı da güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin yaşlı kadına bir süre arkasından takip ettikten sonra çantasını alıp hızla kaçtığı görüldü. Aynı şüphelinin 17 Ocak\'ta Mimar Sinan Mahallesi, Selimiye Caddesi üzerinde otobüs durağında bekleyen bir kişinin elindeki cep telefonunu alarak kaçtığı tespit edildi. Her iki olayın kapkaç şüphelisi ikametinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KALELİSİVAS DHA SİVASSevimKapkaçKümbet Mahallesi Barbaros CaddesiFaturayıAsayişMüdürlüğü Hırsızlık Büro AmirliğinePolisGörüntülerdeAynıOcak Mimar Sinan Mahallesi Selimiye CaddesiHerGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24