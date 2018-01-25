(Görüntülü Haber)5 yıldızlı otelde kedilere özel ev

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin yerleşkesinde kediler için özel evler yapıldı. Bu evlerde sabah ve akşam yiyecek verilen, aşı ve kısırlaştırma işlemleri yapılan 200 kedi barınıyor. Manavgat\'a bağlı Side Mahallesi\'ndeki Sueno Otel\'de kedilere özel ahşaptan kedi evleri kuruldu. Otel yöneticisi Haşim Erdoğan\'ın öncülüğünde otel yerleşkesinde başıboş dolaşan kedileri beslemek, soğuk havada dışarıda kalmasını önlemek ve turistleri rahatsız etmesini engellemek amacıyla geçen yıl başlatılan uygulamada, biri yavrulayan kediler için olmak üzere 3 kedi evi kuruldu. Kış aylarında çevrede kapalı olan otellerden gelenlerin de katılımıyla yaklaşık 200 kedi kış aylarını burada geçiriyor. Kedilere sabah ve akşam düzenli yemek verilirken, kısırlaştırılıp aşıları da yaptırılıyor. \'KEDİ EVİ YAPMAYA KARAR VERDİK\' Haşim Erdoğan, 1990- 2000 yılları arasında Sarıgerme\'de Alman sermayeli bir otelde mutfak şefliği yaptığını hatırlatarak, o zamanki genel müdürün kendilerine, \"Bu hayvanlara iyi bakarsanız, bunlar restorana girmez, kimseyi rahatsız etmez\" dediğini aktardı. Sueno Otel\'de göreve başladıktan sonra özellikle kedilerin uzaklaştırılması konusunda birçok yöntemin denenip çare bulunamadığının kendisine anlatıldığını kaydeden Erdoğan, bunun üzerine kedi evini yapmaya karar verdiklerini söyledi. \'MASKOT KEDİMİZ VAR\' Kedilerle bire bir kendisinin ilgilendiğini ve sabah akşam yemeklerinin düzenli verildiği belirten Haşim Erdoğan, \"Otelimizde yazın bile restorana giren bir kedi bulamazsınız. Açık alanlarda hayvanlar dolaşıyor. Side sokağı var, sahildeki restoranda falan. Ama ana restorana girmez. Hatta bir maskot kedimiz vardır, restoranın önünde durur. Gelen giden herkes sever\" dedi. \'AŞI, KISIRLAŞTIRMA GİBİ İŞLEMLERİ YAPILIYOR\' Diğer otellerden gelenler hariç olmak üzere otelde bulunan kedilerin tamamının kısırlaştırılıp aşılarının yapıldığını ve aşı karnelerinin alındığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: \"Burası büyük bir otel, 761 oda var burada. 1800 yetişkin var, çocuklarla birlikte 2 bin 400- 2 bin 500\'leri buluyoruz. Bunların içinde binde 2, binde 3 gibi sevmeyenler oluyor. Ama genelde hayvan seven misafir çok fazla. Aşıları zaten var. Aşı, kısırlaştırma gibi işlemleri yapılıyor, bunu izah ediyoruz. İşte aşı karneleri var, gösteriyoruz. Ufak tefek çocuklar oynuyor, oynarlarken tırmalama oluyor. Belgeleri gösterince tatmin oluyorlar. Bir de hiç sevmeyenler var. Artık onlarla da yapacak bir şey yok. Onlara da söylüyoruz neden yaptığımızı, \'Bunları yapmazsak restoranda rahatsızlık veriyorlar\' diye. Gelen misafirlerimizin çoğu rahatsız olmadığını ve gayet memnun olduğunu söylüyor, özellikle yabancı misafirler daha fazla seviyor.\" Haşim Erdoğan, zaman zaman tatile gelenlerin kedileri alıp götürdüğünü hatta bir Türk tatilcinin sevdiği bir kedinin aşılarını yaptırıp, pasaportunu hazırlatıp, tatili bittikten 45 gün sonra yeniden gelip aldığını söyledi. \'HARÇLIĞINDAN SÜT ALIP KEDİLERE BAKANLAR VAR\' Kedi ve köpeklerde \'gençlik hastalığı\' diye bir hastalık olduğunu aktaran Haşim Erdoğan, bu hastalığın birçok sebebi olmasının yanında özellikle kedilerde yavruluk döneminde iyi beslenememesinden kaynakladığını söyledi. Hastalığın bu yıl çok yaygınlaştığını aktaran Erdoğan, bu konuda halka ve yerel yönetimlere büyük iş düştüğünü vurguladı. Erdoğan, şöyle dedi: \"Hem bu hastalığı önlemek için, hem bu hayvanları biraz daha korumak için belediyelere çok iş düşüyor. Bazı belediyeler bununla ilgili güzel çalışmalar yapıyor. Alanya\'da birkaç yerde gördüm. Burada da (Manavgat) var, \'Mamamatik\' filan koyuyorlar ama düzenli bakılması lazım. Çok duyarlı insanlar var, mama veriyor. Çocuklar hele, evinden belki harçlığından süt alıp kedilere bakanlar var. Hayvanlar esasında barınacak yer buluyor kendilerine. Evlerin altı var, garajlar. Tabii ki soğuktan da ciddi şekilde hastalanıyor, soğuk bayağı bir zarar veriyor hayvanlara. Onlara o dönemlerde sadece yiyecek bir şeyler verilmeli. Yani yağmur-soğuğun çok olduğu dönemde biraz yiyecekle takviye ederlerse iyi olur. Hava açıkken buluyor hayvanlar yiyecek. Sokak başlarında bizim çöplerimizi koyduğumuz yerlerde onlar biliyor zamanını gidip oralarda yiyecek buluyor. Ama soğuk olduğu zaman bulamıyor. Yiyecek desteği verirlerse hayvanlara büyük yardımda bulunmuş olurlar.\"