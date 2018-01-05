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(Görüntülü Haber)"Nuriş"in oğlu gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Karagümrük çetesi olarak bilinen organize suç örgütü lideri Nuri Ergin'in oğlu Fatih'te gözaltına alındı

05 Ocak 2018 17:47

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Karagümrük çetesi olarak bilinen organize suç örgütü lideri Nuri Ergin\'in oğlu Fatih\'te gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda farklı tarihlerde meydana gelen 3 gasp olayını araştırdığı sırada şüphelinin ,organize suç örgütü lideri Nuri Ergin\'in 34 yaşındaki oğlu Nurettin Ergin olduğunu belirledi. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün gece Dervişali Mahallesi\'nde düzenlediği operasyonda Nurettin Ergin\'i yakalayarak gözaltına aldı. 9 SUÇTAN ARANMASI, 7 SUÇTAN KAYDI VAR Fatih Asayiş Büro Amirliğine götürülen Nurettin Ergin\'in yapılan detaylı sorgulamasında farklı ilçelerde, \'Yağma\', \'Tehdit\', \'Silahlı gasp\', \'Soygun\' suçlarından 9 farklı araması olduğu, ayrıca 7 farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Ergin emniyet\'teki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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