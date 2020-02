(Görüntülü Haber)"Kolsuz Agop" için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tören (2)

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) Türkiye\'nin yetiştirdiği en önemli cildiye uzmanlarından “Kolsuz Agop\" olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde tören düzenlendi. İstanbul\'da geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden Prof. Dr. Agop Kotoğyan için doğduğu, 1956 yılında öğrenci olarak girdiği ve 1962\'den itibaren de 42 yıl boyunca aralıksız olarak görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kotoğyan ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nin başta dekanı ve başhekimi olmak üzere çalışanları ile meslektaşları, sevenleri katıldı. 79 yaşında ölen Agop Kotoğyan\'ın naaşının bulunduğu masanın önündeki bir masaya da biri cübbeli olmak üzere iki fotoğrafı ve büyük bir Türk Bayrağı konuldu. AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİ Törende taziyeleri Agop Kotoğyan\'ın eşi Suzan ve oğlu Garen Kotoğyan, kızı Darpin ile damadı Alen Voskeriçyan, torunları Aksel ve Ares Voskeriçyan, kız kardeşleri Oremsima Kotoğyan ile Maryam Gülgün kabul etti. Torunları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. HERKESİ DUYGULANDIRAN MEKTUBU KIZ KARDEŞİ OKUDU Aile adına oğlu Garen ile kız kardeşi Oremsima Kotoğyan birer konuşma yaptı. Garen Kotoğyan , Sağlık Bakanı Demircan başta olmak üzere törene katılan herkese teşekkür etti. \"CİĞERİM AGOP! ÇOK ÇALIŞTIN ÇOK YORULDUN\" Oremsima Kotoğyan da duygusal bir konuşma yaptı. Bütün aile olarak ağabeyine \'Ciğerim Agop\' dediklerini aktaran Kotoğyan, ağabeyi Agop Kotoğyan\'ın emekli olduğu 2004 yılında annesinin duygularını dile getirmek için okuduğu bir mektubu, bugün de törende okudu. Törene katılan herkesi duygulandıran mektupta şu ifadeler yer aldı: Babam da okuma yazma bilmezdi. Sen hep okudun, hep çok çalıştın. Biz fukaraydık. Senin yaptığın şu çok zor yolculukta yanına yetecek kadar azık koymadık, koyamadık. Bak burada da açıklıyorum, herkes duysun. Oğlum sana yeterince yardım edemedik. Ben ve baban, hep üzüldük buna. Ama sen bizim yüzümüzü hiç kara çıkarmadın. Her zorluğun üstesinden geldin. Garip kuşun yuvasını yapan Allah uçmak istediğini anlayınca sana kanat taktı. Ciğerim Agop! Çok çalıştın çok yoruldun. Sana \'biraz istirahat et\' diyeceğim ama biliyorum ki beni dinlemeyeceksin. Şimdi biraz hastayım ama sen biliyorsun ki her zaman yanındayım. Bilesin ki anacığın seninle iftihar ediyor. Baban da sana şimdi yukarıdan bakıyor ve seviniyordur. Ciğerim benim! Seni o kara gözlerinden öpüyorum SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN TÖRENDE KONUŞTU Törende konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Agop Kotoğyan\'ı sağlığında şahsen tanımanın nasip olmadığını ancak son dönemde öğrendikleriyle hakkında çok şey söylenebileceğini belirtti. Kotoğyan\'ın hayatını etik değerler üzerine kurduğunu aktaran Bakan Demircan, \"Bu coğrafyanın insanıydı, bu toprağın insanıydı. Bu medeniyet havzasının insanıydı. Bu duruşunu da ömrünün sonuna kadar göstermiş bir tıp büyüğümüzdü. Gerçekten büyük hizmetler vermiş bir bilim adamıydı. Böyle bir büyük insanı, insanın biyolojik ömrüyle kısa sürede anlamak, anmak bence işi biraz küçültüyor. İnsan fani bir varlıktır ancak insanın ömrü biyolojik olarak da sınırlı değildir. İnsanın gerçek ölümü unutulduğu zaman ölmüş olur. Agop Hoca ömrünü uzatmış bir insandır. Hayırla yad edilecek ve anılacaktır\" ifadelerini kullandı. MESLEKTAŞLARI AGOP HOCALARINI ANLATTI Konuşmacılar arasında yer alan meslektaşları da uzun yıllar birlikte çalıştıkları \'Agop Hocaları\'nı anlattı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, Agop Kotoğyan\'ın çok değerli bir insan olduğunu ve herkesin de çok sevip saygı duyduğu bir insan olduğunu ifade etti. Duran, \"Böyle insanlar kolay yetişmiyor\" dedi. Hastanenin Başhekimi Doç.Dr. Zekai Kutlubay da hem öğrencisi hem asistanı hem de uzmanı olduğunu aktararak, \"Agop Hoca, bütün iyi vasıflarının yanı sıra çok iyi bir insandı. Hoşgörülüydü ve iyi bir akademisyendi\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Agop Kotoğyan\'ın cenazesi Başhekimlik binasından alkışlar arasında uğurlandı. Kotoğyan\'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.