(Görüntülü Haber)3 defa polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü yola döşenen kapanla yakalandı

Mustafa ULUSOY/ OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde \'dur\' ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine sürüp kaçan Ufuk Aydın A. polis tarafınan yola kapan kurularak yakalandı. Sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Dün meydana gelen olayda 24 yaşındaki Ufuk Aydın Ü. yönetimindeki 34 LRH 99 plakalı otomobil ile Çankırı\'nın Ilgaz İlçesi\'nde polis kontrol noktasında \'dur\' ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine sürüp kaçtı. Ardından otomobilin ön plakasını çıkardı. Ufuk Aydın Ü. Kastamonu\'nun Tosya İlçesi\'ne geldi. Burada da polis kontrol noktasından kaçmayı başardı. Son olarak tehlikeli araç kullandığı için sürücüler tarafından ihbar edilen otomobil, Çorum\'un Osmancık İlçe girişinde D-100 Karayolu\'nda polis tarafından durdurulmak istendi. Bir kez daha kaçtı. Bunun üzerine polisle sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Bu sırada polis havaya uyarı ateşi açtı. Samsun istikametine kaçan sürücüsü polis tarafından yola döşenen kapan sayesinde yakalandı. 3 lastiği patlayan otomobille daha fazla kaçamayan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü Ufuk Aydın A.\'nın ehliyetinin olmadığı belirlendi. Otomobilde yapılan incelemede ise kaporta kısmında kurşun izlerine rastlandı. Sürücü, Osmancık Devlet Hastanesi\'nde yapılan sağlık kontrolü sırasında da zorluk çıkardı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.