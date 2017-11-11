(Görüntülü Haber)20 bin Erzurumlu, Aziziye Tabyaları'na yürüdü 2

Turgay İPEK-Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- OSMANLI- Rus Savaşı\'nda Erzurum halkının taş, sopa ve baltalarla geri aldığı Aziziye Tabyaları\'ndaki destana tanık olmak için sabah namazında düzenlenen etkinlikte, binlerce Erzurumlu atalarının izinde yürüdü. Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum- Kars karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı\'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyası, tarihi günlerinden birine daha sahne oldu. \'93 Harbi\' olarak bilinen 1877 Osmanlı-Rus Savaşı\'nda \'Aziziye Tabyası\'nın düştü\' haberi üzerine kadınlı- erkekli Erzurum halkı taş, sopa ve baltalarla tabyaları geri alarak destan yazdı. O günün ruhunu yakalamak ve tanıtımını yapmak için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Tabyalar Platformu tarafından bu yıl beşincisi organize edilen etkinliğe yaşlısından gencine yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Erzurum\'daki tüm camilerde okunan \'Sala\' ardından cami önlerinde ve farklı güzergahlarda toplanan halk Büyükşehir Belediyesi tarafından hazır bekletilen otobüslerle Karskapı Şehitliği\'ne taşındı. 9 pare top atışı ardından şehitlik önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplananlar \'Tekbir\' getirerek yürüyüşe başladı. Kadın- erkekli binlerce kişi, Nene Hatun\'un destanlaştığı ve mezarının bulunduğu deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Aziziye Tabyası\'na akın etti. 4 kilometrelik yürüyüş sonunda tabyalara ulaşanları gece \'ecdada saygı nöbeti\' tutan ATAK Doğa Sporları Kulübü karşılşadı. Tabyalarda toplanan kalabalık, İstiklal Marşı\'nı söyledikten sonra okunan Kuran-ı Kerim\'i dinledi. Müftü Hasan Hüsnü Sula tarafından yapılan duada etkinliğe katılanlar hep birlikte \'Amin\' dedi. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Aziziye Tabyaları\'na tırmanış etkinlikte Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rekörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı,Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muammer Yaylalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kamu kurum müdürleri, öğrenciler, askerler, sivil toplum kurumları, izciler ile çocuk, yaşlı ve gençler hazır bulundu. Vali Seyfettin Azizoğlu, caminin minaresinden müezzinlerin olayı duyurması sonucunda bütün Erzurumlunun kadın, erkek, yaşlı, genç demeden eline geçirdiği silah namına evlerinde ne varsa sabahın alaca karanlığında Aziziye Tabyaları\'na gittiğini söyledi. Vali Azizoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Halk, askerimizle omuz omuza vererek düşmanı bu tabyalardan atmıştır. Erzurum\'u işgalden kurtardıkları tarihin tam 140\'ıncı yılında bugün o insanların torunlarıyla, çocukları, yaşlısı, genciyle, kadını ile erkeğiyle hep beraber sabah namazından sonra tabyalara yürüdük. O günü tekrar yad ettik. O gün şunu çok açık ve net ifade etmemiz gerekir ki 140 yıl önce Erzurum\'un kadınları, ninelerimiz, ablalarımız, bacılarımız erkekleriyle beraber olmuz omuza bu tabyalara 4-5 kilometrelik yolu yaya yürüyerek ellerine geçirdiği her türlü erdavatla düşmana saldırdılar ve attı. Erzurum\'u aynı zamanda Anadolu\'yu, Osmanlı İmparatorluğu\'nu kurtardılar. Bugün de 20 bine yakın Erzurumlu Dadaş, teyze, nine, kardeşlerimiz, çocuklarımız aynı duygu ile yolları aştılar. 140 sene önce bu vatan için şehit olmuş şu coğrafyada, şu tabyalarda 2000\'e yakın şehidimiz vardı o gün. O sabah 2 saatlik bir mücadelede 600\'ün üzerinde Erzurumlu 1500\'e yakında askerimiz şehit olmuştu bu topraflarda. Onların ruhlarını yad etmek, şad etmek için geldik buraya. O şehitlerimizin yüzü suyu hürmetinede vatanımızı, milletimizi muhafaza etsin.\" Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi mehteran makımının marşlar okuması ile anma töreni sona erdi. Etkinliğe katılanlar, yürüyerek kente döndü.