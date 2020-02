(Görüntülü Haber)2-Trabzonspor'da 73'üncü Olağanüstü Genel Kurul'un ikinci günü başkan adaylarının konuşmaları ile başladı

Trabzonspor’da 73’üncü Olağanüstü Genel Kurul’un ikinci günü başkan adaylarının konuşmaları ile başladı Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR Kulübü\'nün 73\'üncü Genel Kurulu\'nun ikinci günü başkan adaylarının konuşmasıyla başladı. Hayri Gür Spor Salonu\'nda dün başlayan ve bugün yapılacak oy kullanma işlemi ile sona erecek olan genel kurulun ikinci gününde başkan adayları konuşma yaptı. AĞAOĞLU: \"KULÜBÜN BİRDEN FAZLA SORUNUNUN OLDUĞU AÇIK VE NET\" Kürsüye ilk çıkan isim olan başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, kulüpte olağanüstü şartlarının olduğunu ancak enkaz edebiyatı veya mali tablolarla alakalı fazla bir şey söylemek istemediğini belirterek, \"Bugün gelinen noktada kulübün birden fazla sorununun olduğu çok açık ve net. Bu sorunlarımızın başında tüzük olmaz üzere, finansal kaynaklar, idari yapı, şike süreci ve amatör branşlar gelmekte. Şike süreci belki de bir kulübün başına gelebilecek en büyük felakettir. Bu davayı yıllardan beri takip eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün yine Trabzonsporumuzun hakkı için FIFA önünde çadır kurup, adalet nöbeti tutan neferlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu süreç tamamlanana kadar bizden önce mücadele eden başkanlarımızın, yönetimimizin, hukukçularımızın takip ettiği yolu aynı şekilde takip edeceğiz. Sonucunu alana kadar ve gidilecek en uç noktaya gidene kadar bu işin peşini bırakmayacağız\" dedi. \"ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARIN BAŞINDA EKONOMİ VAR\" Ekonomik sorunların çözüm bekleyen sorunların başında geldiğini anlatan Ağaoğlu, şunları söyledi: \"Yıllık faizi, kur farkı giderleri, gelirinin tamamına yakın olan bir bilanço ile karşı karşıyayız. Banka borçlarının ivedilikle yeniden yapılandırılması ve kulübe nakit girdisi sağlamak için çalışacağız. Aralık ayına kadar kısa dönem borçlarının yükünü hafifletmek önceliğimiz. Alt yapı yeniden organize edilerek Trabzonspor\'un ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye gelecek. Trabzon kendi futbolun kitabını yazmış bir kenttir. Futbolun tarihini, futbolun kitabını bu kent yazdı. Futbolun kitabının felsefesinin yazıldığı bir kent, 100 yılı aşkın bir süredir bu coğrafyanın futbolla yatan kalkan, bilimsel futbolu ilk defa ülkeye öğreten bir kentin bireyleri ve böyle bir takımın taraftarıyız. Geldiğimiz noktada bir takım sıkıntılarla karşı karşıya olabiliriz. Futbol bizim kanımızda ve damarlarımızda var.\" \"SABREDEREK ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ\" Ağaoğlu, sabır kelimesi ile de camia olarak aralarının hoş olmadığını ama biraz sabrederek bütün bu zorlukların üstesinden gelecek yapıya sahip olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti: \"2-3-4 sene içinde bütün zorluklar başta olmak üzere ekonomik zorlukların üstesinden gelen yapıya sahibiz. Bunu birlikte başaracağız. Alt yapı kesinlikle yeniden organize edilecek. Trabzonspor\'un ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye getirilecek. Futbol akademisi alt yapı ile olan programlarımız içinde yer alacak. Maliyeti yüksek değil, performansı yüksek oyuncular olacak. Trabzonspor\'un hedeflerine taşıyacak kadro olmazsa olmazımızdır.\" \"GÜNÜ KURTARMA AMACINDA DEĞİLİZ\" Ağaoğlu, çözüm çalışmaları için de belirli bir süreye ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek, bu konuda şunları söyledi: \"Biz burada popülist politikalarla günü kurtarma amacında değiliz. Trabzon\'un farklı, İstanbul\'un farklı yapısı var. Altı sene üst üste şampiyonluğu, 80\'lere gelinceye kadar futbolun kalitesi yerlerde sürünüyordu. Bizim 6 şampiyonluğumuz tokat gibi suratlarına patlayınca kendi futbol politikalarını değiştirdiler. Biz Türkiye\'de Trabzonspor olarak 1\'inci Lig\'e çıktıktan sonra Türk futboluna ayar verdik. Bir başkasının dümen suyunda gitmek gibi düşüncemiz olması mümkün değil. Önce Anadolu\'ya ilerleyen süreç içinde İstanbul\'a dönüp kabul ettirmek zorundayız. Ekonomik duruma bakıldığında günü kurtaracak durum olmadığı aşikar. Profesyonel yapılanma için sabrınıza ihtiyaç var. Günü kurtaran politikalarla, günü kurtaran uygulamalarla arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmamız asla mümkün değil. Şüphesiz ki 3 yıl sabır derken asla yarışın dışında olmamız mümkün değil. Trabzonspor, şartlar ne olursa olsun her zaman yarışın içinde olacak, her zaman zirveyi zorlayacaktır. Yarışın dışında kalmak Trabzonspor taraftarının doğasına terstir.\" \"TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCELİKLER ARASINDA\" Tüzük değişikliğinin öncelikleri arasında olduğunu da kaydeden Ağaoğlu, \"Sadece kulübün ihtiyaçlarına değil ileri dönük sürdürülebilir tüzüğü Temmuz ayında genel kurulun onayına sunarak, borçlanmanın da önünü keseceğiz\" diyerek açıklamalarını tamamladı. KAYA: \"YENİDEN DİRİLİŞ, TARİH YAZMAK İÇİN BURADAYIZ\" Başkan adayı Metin Kaya ise tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, \"Trabzonspor\'un yeniden dirilişi, öze dönüşü, baş kaldırışı, tarih yazması için buradayız. Ve ne diyoruz? Yufka yüreklilerle, çetin yollar aşılmaz. Trabzonspor her şeyin üstesinden gelebilir. Korkmak, yılmak yok. Trabzonspor, cesurdur. Trabzonspor\'un üstesinden gelmeyeceği şey yoktur. Yeter ki samimi olun derdiniz Trabzonspor olsun. Bu kulübün makus talihini değiştirmek lazım. Kulübün borcunun ödeyeceğiz. 8 Nisan 2018 de tarih yeniden yazılacak\" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Salondan görüntüler -Ahmet Ağaoğlu ile fotoğraf çekenler -Ahmet Ağaoğlu\'nun açıklamaları -Metin Kaya\'nın açıklamaları -Oy kullanmadan detaylar