(Görüntülü Haber)2-Milli raftingciler dünya şampiyonasında tüm altın madalyaları alarak şampiyon oldu

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA) – JAPONYA’da düzenlenen R-6 Rafting Dünya Şampiyonası’nda, rafting milli takımımız 35 altın madalyanın tamamını tam puan alarak dünya şampiyonu oldu. Ay yıldızlı raftingçilerimiz dünyada sadece Brezilya\'nın elinde bulunan bu alandaki rekorunu egale etmiş oldu. Japonya’nın Osaka kendinin, Miyoshi şehrinde 2-10 Ekim’de başlayan Rafting Dünya Şampiyonasında Türk Milli Takımı adını altın harflerle yazdırdı. 22 ülkeden 72 takım ve 650 sporcunun katıldığı şampiyonada ‘Sprint, H2H (kafa kafaya), Nehir İnişi ve Slalom’ yarışlarında U19 ve U 23 Türk Milli sporcuları tüm rakiplerini geride bırakarak 4 klasmanda toplam 35 altın madalya alarak birinci oldu. Şampiyonda tüm altın madalyaları kazanarak dünya şampiyonu olan Türk Milli sporcular aynı zamanda bin tam puan elde ederek daha önce Brezilya’nın rekoru da egale etti. Şampiyonada Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı, U19 Milli Takım Antrenörü Yasin Makar, U 23 Milli Takım Antrenörü Hasan Basri Yazıcı, Milli Takımlar Koordinatörü Erdoğan Buçan ve Mili Takımlar Antrenörü Savaş İzmirli ve milli sporcular yer aldı. İNANDIK VE BAŞARDIK’ U19 Milli Takım Antrenörü Yasin Makar başarıya inandıklarını belirterek “Japonya’daki şampiyonada U 19 ekibiz 4 klasmanda da başarı elde etti. Altın madalya ve dünya kupasını kaldırarak güzel ülkemize dönüş yaptık. Toplamda 22 ülke 650 sporcu vardı. Müsabakalarda U 19 takımımız toplam 9 ülkeyle yarıştı. İnandık ve başardık. Şampiyona da toplam 35 altın madalya vardı bu madalyaların tamamını da Türk Milli takımı olarak biz aldık. Çok gururlu ve çok sevinçliyiz. Geçmiş tarihlerde şampiyonada Brezilya’nın rekoru vardı. Bizde bin tam puan alarak bu rekoru egale ettik. Ülkemize ve milletimize armağan olsun bu başarımız. Bu başarıda Fırtına vadisinin de katkısı ve etkisi oldu. Şuanda Fırtınanın üzerindeyiz. Hepimiz Fırtına’nın çocuklarıyız. İnanarak bu başarıyı elde ettik” dedi. ‘BU İŞE İNANDIK GÖNÜL VERDİK’ Milli Takımlar Koordinatörü Erdoğan Buçan başarının sırrının inanmak olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Başarının sırrı aslında inanmaktan geliyor. Bu işe inandık gönül verdik. Bu işe biz emek veren insanlarız. Hep bu tür organizasyonları boynumuz bükük izledik. Başka ülkelerin başarıları ve bayrakları göndere çıktı. Hüzünle seyrettik. Hep heves ettik, tüm isteğimiz başarmaktı ve bayrağımızın en üstte dalgalanması ve İstiklal Marşımızın diğerleri tarafından dinlenmesiydi. Bu birikimin getirdiği hırs ve inanç anlayışını birleştirdiğiniz zaman başarıya da ulaşmış olursunuz. Biz de bunu yaptık. Hiçbir nehir bizim Fırtına Vadisi kadar agresif değil. Bizim burada yaptığımız çalışmalarda bu başarıya ciddi katkı sağlamış oldu” ‘HALEN DAHA RÜYADAYIZ’ Mili Takımlar Antrenörü Savaş İzmirli de şampiyonada tüm altın madalyaları kazandıklarını anlatarak “Başarının sırrı çocuklar. Yılı tamamen antrenmanlarla geçirdiler. Çok iyi çalıştılar. Çocuklar inanmış şekilde bu şampiyonaya katıldılar. Ne kadar altın madalya, kupa varsa hepsini aldılar ve Türkiye’ye döndüler. Daha da madalya olsaydı onları da alacaktık ama olanlar 35 idi. Dünyada hiç derecemiz yoktu. 2013’de Yeni Zellenda’da bir 3’üncülüğümüz vardı. Hep bu birinciliği istedik. Halen daha rüyadayız. O kadar madalya ve kupa aldık inanın çok mutluyuz” diye konuştu. ‘GİTTİK BAŞARDIK VE GELDİK’ U 23 Milli Takım Antrenörü Hasan Basri Yazıcı Türk Bayrağı’nı şampiyonada göndere çektirdikleri için mutluluk ve gurur yaşadıklarını dile getirerek şöyle dedi: “Ekibin en genç antrenörüyüm. Hocalarımız tecrübeleriyle bu günlere geldik. Önceki yıllarda yarım kalan hesaplarımız vardı, çocuklarda da bu istek ve arzu hâkimdi. İnanılmaz bir bayrağımızı göndere çekme isteğimiz vardı. Gittik başardık ve geldik. Tüm madalyaları aldık. Dönüşte bu yaptıklarımıza da inanamadık ama başardık” ‘ÇOK GURURLANDIK’ Rafting Milli Takım sporcularından Ali Efe Uçan ise şampiyona öncesi çok verimli bir kapm gerçekleştirdiklerini kaydederek “Yaklaşık 3 yıldır bu ekipleyim. Milli takıma seçilmeden önce Düzce’de bir kampımız oldu çok verimli geçti. Aslında böyle bir başarı alacağımızı düşünmüyordum. 4 klasman var ve hepsinden tam puan aldık. O kürsüye çıkarken içimdeki gururu ve mutluluğu inanın anlatmak zor. Çok gururlandık. Tüm hocalarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Sporculardan detay Antrenör ve sporcularla röp. Japonya\'daki yarış ve tören detay