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(Görüntülü Haber)2-Havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Adnan ÇELEBİ- Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

27 Ocak 2018 22:24

Adnan ÇELEBİ- Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan havai fişek fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. 55 kişinin çalıştığı fabrikadaki patalamada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Fabrikada 55 kişinin çalıştığı öğrenildi.

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