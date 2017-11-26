(Görüntülü Haber)2-BASIN EKSPRES YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 5 YARALI

BASIN EKSPRES YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 5 YARALI(geniş haber) Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,(DHA) Bağcılar, Basın Ekspres yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol, Edirne istikametine yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Güneşli mevkii Basın Ekspres otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan bir araç, aynı istikamette ilerleyen araca arkadan çarptı. Arkadan gelen araçların da kaza yapan araçlara çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis aracı, hafriyat kamyonu, servis aracı, belediye otobüsünün de karışmış olduğu kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Araçların olay yerinden çekilmesiyle, yaklaşık 2 saat sonra yol trafiğe açıldı. 9 aracın karıştığı kaza nedeniyle polis soruşturma başlattı. Görüntü dökümü: -------------- -Olay yerinden detay görüntüler -Kazaya karışan araçlardan görüntüler -Hafif yaralı polis memurundan detaylar -Yol temizleme araçlarından görüntü -Kapalı olan yoldan detaylar -Yolun temizlenmesi -Polis ekiplerinden görüntü -Detaylar