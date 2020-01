(Görüntülü Haber)1-Fakıbaba: Mustafa Kemal Atatürk'ü düşman gösteriyorlar

Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, NATO\'nun Norveç\'teki tatbikatında yaşanan skandala tepki göstererek, \"Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızı NATO\'da hedef gösteriyorlar. Büyük komutan, büyük lider, yani Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü düşman gösteriyorlar. Ya kardeşim Allah aşkına oynamayın bizimle. Bizimle oynarsanız, vallahi biz de sizinle oynarız. Bizi başkalarına benzetmeyin. Biz tırnakla et olmuşuz. Vallahi boşuna uğraşıyorsunuz\" dedi. Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari\'ye gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı\'nda partililerle düzenlenen toplantıya katıldı. Partililere hitap eden Bakan Fakıbaba, Hakkari\'ye ilk kez geldiğini, kentin doğası ve insanına hayran kaldığını, buraya memleketi Şanlıurfa\'dan daha çok önem vereceklerini söyledi. Bakan Fakıbaba, şöyle konuştu: \"Hep merak ediyordum Hakkari\'yi. Harika bir şehir. İnanın bu kadar güzel, bu kadar mükemmel ve insanları ile sıcakkanlı olan Hakkari farklı bir şehir. Ben buranın bakanıyım. Bütün projelerinizde hep yanınızda olacağım. Bütün projelerinizde destekçiniz olacağım ve Şanlıurfalı hemşehrilerim de bunu duysunlar. Memleketimden fazla Hakkari\'ye önem vereceğim. Bunu içtenlikle söylüyorum. Sizler mükemmel insanlarsınız. Hakkari o kadar güzel ki hakikaten kısa sürede bu şehirde bu kadar değişikliğin olması partimizin ne kadar büyük hamleler yaptığının en güzel örneği diye düşünüyorum. Zevkle, koşarak buraya geldim. İyi ki Hakkari\'ye gelmişim. İnşallah bizler el ele vereceğiz. Yani Urfa\'sı, Hakkari\'si, Şırnak\'ı, Bingöl\'ü, Edirne\'si, Manisa\'sı, İzmir\'i; inanın ayrı ayrı güzellikleri var. Hakkari\'ye geliyorsunuz ayrı bir güzellik var. Diğer yerler de aynı. İnsanlarına bakıyorsunuz çok güzel, Allah bizim bu birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. İnanın mozaik bu. Kürdü, Türkü, Arabı. Herkesin ayrı bir kültürü var. Herkes birbirinin kültürünü öğreniyor, birbirine bakıyor, güzel şeylerini alıyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yani bu şehirde kardeşçe yaşamak, ülkemizde kardeşçe yaşamak, şerefimizle yaşamak ve örnek bir ülke olmak, örnek şehir olmak bizlerin en tabii hakkı. Yani bir sevgi var. İnsanların Kürt, Türk, Arap, Çerkez olması hiç önemli bir olay değil. Önemli olan iyi insan olabiliyor musun, faydalı insan olabiliyor musun, insanı yaşatabiliyor musun, onları mutlu edebiliyor musun? Olay bu yani.\" Bakan Fakıbaba, ülke zenginliğinin bugüne kadar hep düşmanlık olarak gösterildiğini, gittiği her yerde Hakkari\'den bahsettiğini ve Hakkari insanına sahip çıkılması gerektiğini dile getirdiğini kaydetti. Fakıbaba, \"Oralarda diyorum ki Kürt kardeşlerim samimi, yürekli insanlardır. Onlarla beraber olacaksınız diyorum. Onun için önümüz açık\" dedi. \"BÜYÜK KOMUTAN ATATÜRK\'Ü DÜŞMAN GÖSTERİYORLAR\" NATO\'nun Norveç\'teki tatbikatında yaşanan skandala tepki gösteren Bakan Fakıbaba, şunları söyledi: \"Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızı NATO\'da hedef gösteriyorlar. Büyük komutan, büyük lider, yani Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü düşman gösteriyorlar. Ya kardeşim Allah aşkına oynamayın bizimle. Bizimle oynarsanız, vallahi biz de sizinle oynarız. Bizi başkalarına benzetmeyin. Siz bizi başkalarına benzetmeyin. Biz tırnakla et olmuşuz. Bizim ayrılmamız, bizim kavga etmemiz mümkün değil. Vallahi boşuna uğraşıyorsunuz. Siz o paralarınızı başka maşalara verin.\" FETÖ\'nin kendisine de kumpas kurduğunu anlatan Fakıba, şöyle dedi: \"Vali Bey\'le beraberdik . Vali Bey dedi ki \'Hatırladın mı?\' beni. Ben de dedim ki \'Vallahi 2008\'de bana müfettiş olarak gelmiştiniz.\' Urfa\'ya geldiğinde diyor ki \'10 tane dosya verdiler bana dönemin valisi tarafından.\' Diyor ki \'Devleti o kadar kâra geçirmişsin ki.\' Fakat diyor ısrarla \'Bunun hakkında işlem yapacaksın.\' \'Ya arkadaş bu adam çok faydalı işler yapmış. Ben buna ne diye işlem yapayım?\' diyor bana ve FETÖ’nün ayakları olduğu o kadar bariz ortayı çıktı ki öyle bariz ortaya çıktı ki 2009\'da beni partimden ayırdılar. Niye; Şanlıurfa\'da halka bütünleşmiş insan olmasın. Halkı bütünleştirmek için değil, halkı bölmek için insanlar lazım ki o ülkeyi bölelim diye uğraştılar. İnanın fotoğraf böyle. Yani ne kadar efendi, samimi, iyi insan var, hemen onu bertaraf ettiler. Ama Allah\'a çok şükür bu kardeşinize Urfalılar sahip çıktı. Kürdü, Türkü, Arabı hepsi dedi ki Fakıbaba bizim canımız. Vallahi ben hepsiyim. Benim için önemli olan sizlersiniz. Kürt, Arap, Türk, Alevi, Sünni, Türk olmanız önemli değil. Benim için Urfa\'m önemli, benim için siz önemlisiniz, benim için iyi insan önemli.\" \"HAKKARİ HAYVANCILIĞIN MERKEZİ\" Hakkari’nin hayvancılığın merkezi olduğnu da dile getiren Bakan Fakıbaba, yakında bölgeye çok büyük projeler getirileceğini söyledi. Fakıbaba, şunları kaydetti: \"Allah\'ın izniyle buraya çok gelip gideceğim. Geleceğiz el ele dolaşacağız, beraberiz. Ben sizleri çok, yürekten seviyorum. Onun için inşallah elimizden geldiği kadar uğraşacağız. Bu ülke, bu vatan bizim, Hakkari bizim, Edirne bizim, her yer bizim. O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki Antalya\'da herkes denize giriyordu, buraya bakıyorum çoğu yeri karla kaplı. Bunların hepsini bir arada yaşayan ve zengin olan bir ülkeyiz. Biz zengin olacağız. Allah\'tan başka kimse bunu engelleyemez. İstedikleri kadar şununla- bununla uğraşsınlar, mutlaka biz bunun üstesinden geleceğiz. 15 Temmuz olayında o ülkenin pilotu, o ülkenin uçağı gelsin Meclis\'i bombalasın. Bugüne kadar hiç duydunuz mu? Böyle bir ülke hiç duydunuz mu siz? Böyle bir hainlik olabilir mi?\" Dış güçlerin Türkiye üzerindeki planlarından da bahseden Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle bitirdi: \"Şimdi de ekonomi, siyasi olarak Türkiyeyi biz çökertereceğiz diyorlar. Ulan siz hiçbir şey yapamazsınız. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz 80 milyonla kalbi atan, gerekirse 80 milyonla canını verecek yiğit bir ülkenin evlatlarıyız. Bunu herkes çok iyi bilecek. Öyle geleceksin Okyanus\'un ötesinden Türkiye\'yi dizayn edeceksin. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacağını da biz size göstereceğiz. Türkiye bu bölgenin lideridir. Bunu herkes çok iyi görecek. Onun için dış ülkelerin bizi dizayn etmesine Allah\'ın izniyle izin vermeyeceğiz. Bu bölgelerin mutluluğu, Türkiye\'nin mutluluğudur. Dün Başbakanım buradaydı. Cumhurbaşkanım dedi ki \'Hakkari\'ye gideceksin benim selamını söyleyeceksin.\' Ben de Sayın Cumhurbaşkanımın selamını sizlere getirdim. Bizim iyi insan olmamız önemli, bizim bu vatanı sevmemiz önemli. Bu bölgelere onun için geliyoruz.\" Bakan Fakıbaba, AK Parti\'deki toplantının ardından Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile birlikte Hakkari kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Ziyarette, vatandaşlar Fakıbabaya, Hakkari\'nin il kalması gerektiğni söyledi. Fakıbaba da Hakkari\'nin il olarak kalması gerektiği karşılığını verdi.