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Politika

(Görüntülü Haber)1-Dursun Çiçek: Mehmetçik ÖSO'dan şüphelenirse harekat olumsuz bir yönde etkilenir

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Afrin'de ÖSO ile Türk Silahlı Kuvveleri'nin birlikte hareket etmesine ilişkin tartışmaları eleştirerek "Mehmetçik harekat yapıyor yanında korucular gibi ÖSO'cular var

08 Şubat 2018 15:56

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Afrin\'de ÖSO ile Türk Silahlı Kuvveleri\'nin birlikte hareket etmesine ilişkin tartışmaları eleştirerek \"Mehmetçik harekat yapıyor yanında korucular gibi ÖSO\'cular var. Ondan şühpelenirse, onun gece uyuduğunda kendini kesebileceğini düşünebilirse bu güvensizlik ortamında harekat olumsuz bir yönde etkilenir. Bu söylemlere empati yaparak çok dikkat etmek lazım. Erken başlamış bir tartışma olarak görüyorum. Bütün yetkilileri.bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. \"dedi. CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında Afrin\'e gerçekleştirilen Zeytin dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bölgede Mehmetçiğin ÖSZO ile birlikte hareket etmesine ilişkin tartışmaların erken olduğunu bildiren Dursun Çiçek şunları söyledi: \"Tespitimiz şu; emperyalist güçler mutlaka maşa kullanırlar. Biz de geçmişte peşmerge ile Kuzey Irak\'ta onlarca operasyon yaptık. Yurt içinde korucularımızla aynı operasyonları yapıyoruz. kıbrıs\'ta mücahitlerle oyruz. Kıbrıs\'da mücahitlerle aynı desteği aldık. Yani bölgeyi tanıyan, hangi yolun nereye gittiğini bilen bizim de Güneydoğu\'da tabur komutanlığımız var, önde korucuların gitmesi Mehmetçik için bir güvencedir. Halkın tutumunu bilen hangisinin terörist hangisinin bölgedeki sakin vatandaş olduğunu bilen bölge halkından faydalanmak bu tür harekatta normaldir. Dolayısıyla ÖSO ile ilgili tartışmanın erken olduğunu düşünüyorum. Eğer harekat bittiğinde ÖSO\'nun bizim değerlerimize aykırı, IŞİD gibi hataları olursa o zaman hesabını birlikte sorarız. Çünkü güçlü olan TSK\'dır. Bölgedeki hakim güç odur. Dolayısıyla bu tür tartışmaların erken olduğunu düşünüyorum. Bir etkisi daha var. Mehmetçik harekat yapıyor yanında korucular gibi ÖSO\'cular var. Ondan şühpelenirse onun gece uyuduğunda kendini kesebileceğini düşünebilirse bu güvensizlik ortamında harekat olumsuz bir yönde etkilenir. Bu söylemlere empati yaparak çok dikkat etmek lazım. Erken başlamış bir tartışma olarak görüyorum. Bütün yetkilileri.bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. \"

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