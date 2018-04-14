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Spor

(Görüntülü Haber)1-Darüşşafaka - Lokomotiv Kuban maçının ardından

David Blatt Adımızı tarihe yazdırdığımızı düşünüyorum Sasa Obradovic İki maçta da onlar iyi oynadı Serhan TÜRK İSTANBUL,(DHA) David Blatt, 5 sene önce buraya geldiğimizde yapmak istediğimiz misyon buydu dedi

14 Nisan 2018 10:54

David Blatt Adımızı tarihe yazdırdığımızı düşünüyorum Sasa Obradovic İki maçta da onlar iyi oynadı Serhan TÜRK İSTANBUL,(DHA) David Blatt, 5 sene önce buraya geldiğimizde yapmak istediğimiz misyon buydu dedi. ULEB Avrupa Kupası Final serisi 2\'nci karşılaşmasında Lokomotiv Kuban\'ı sahasında 67-59 mağlup ederek seride durumu 2-0\'a getiren Darüşşafaka şampiyon oldu. İki takım baş antrenörleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımıyla gurur duyduğunu ifade eden David Blatt, 5 sene önce buraya geldiğimizde yapmak istediğimiz misyon buydu. İstikrarlı bir şekilde başarılı olmak. Bunu yapmak için fedakarlıklar yapıldı. Benim kariyerimde bir sürü şampiyonluklar var. Ancak bu en önemlilerinden biri. Başlangıç aşamasında çok zorlandık. Mithat Demirel\'e de teşekkür ederim. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Adımızı tarihe yazdırdığımızı düşünüyorum diye konuştu. LOKOMOTİV KUBAN BAŞANTRENÖRÜ SASA OBRADOVİC İKİ MAÇTA DA ONLAR İYİ OYNADI Maçın en skorer ismi Wilbekin\'i durdumakta zorlandıklarını belirten Sasa Obradovic, İlk olarak Darüşşafaka\'yı tebrik ediyorum. İki maçta da onlar iyi oynadı. Evimizdeki mağlubiyetten sonra mental açıdan geri dönmek zordu. Wilbekin\'i durdurmakta zorlandık. Savunmada bizden daha iyiler. Darüşşafaka şampiyonluğu hak etti. Fakat bunun finale gelene kadar gelen başarımızı da gölgelememesi lazım ifadelerini kullandı.

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