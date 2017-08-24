(Görüntülü Haber)1-Ankara'da otobüs köprü ayağına çarptı: 5 ölü

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüsün köprü ayağına çarpması sonrası, 5 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolunun Ballıkuyumcu mevkisinde yaşandı. İzmir\'den Ankara\'ya gelen Uğur D. yönetimindeki 53 DJ 338 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yolun orta refüjü üzerinde bulunan köprü ayağına çarptı. Feci kaza sonrası ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüs içerisinde sıkışan yaralıları çıkarttı. Çok sayıda yaralı vatandaş ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza da yaşamını yitiren ancak otobüs içerisinde sıkışan cenazelerin ise çıkartılma işlemleri devam ediyor. Kazanın olduğu alan trafiğe kapatılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.