(Görüntülü Haber) Zülfü Livaneli'ye okuyuculardan yoğun ilgi

Betül KARABACAK/Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL, (DHA) - Ünlü gazeteci-yazar ve sanatçı Zülfü Livaneli D&R Kitap Fuarında okuyucularıyla bir araya geldi. Zorlu D&R\'da yoğun bir ilgiyle karşılanan Livaneli yaptığı söyleşinin ardından okuyucularına kitaplarını imzaladı. D&R Kitap Fuarı kapsamında haftasonu İlber Ortaylı, İclal Aydın, Özgür Mumcu, Murat Uyurkulak, Murat Yetkin, Kaan Sekban, Can Yılmaz, Zafer Algöz gibi ünlü isimler Türkiye genelinde okuyucularıyla buluştu. İmza günlerinde uzun kuyruklar oluşurken, ünlü sanatçı Zülfü Livaneli de Zorlu D&R’ da, düzenlenen bir söyleşiyle okuyucularıyla bir araya geldi. Yazar Onur Caymaz\'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi sonrası okuyucular kitaplarını imzalatmak için dakikalarca bekledi. Söyleşide gençlik yıllarından müzik anılarına kadar birçok hatırasını paylaşan Livaneli, Türkiye\'de dünya ile karşılaştırıldığında muazzam bir edebiyat okuyucusu kitlesi olduğunu söyledi. Bu konuda sosyolojik bir araştırma yapılması gerektiğini söyleyen Livaneli, \"Galiba bu durum \'değerlere sahip çıkma\' meselesi\" dedi. ABD, Almanya gibi kitap okuma oranlarının yüksek olduğu ülkelerde bile en çok satan kitapların genellikle cinsellik, kişisel gelişim gibi türler üzerine olduğunu, edebi eserlerin bu listelere çok fazla girmediğini vurgulayan sanatçı, \"Türkiye\'deki \'nitelikli en çok satan kitap listesi dünyada yok. İsviçre\'de bu durum nasıl olabiliyor diye sorduklarında \'Edebiyatla direnen bir toplum var\' diye cevap veriyorum. Kendimizi bu bakımdan dünyada çok önemli bir ülke olarak konumlandıralım ve bunu da övünçle herkese anlatalım\" diye konuştu. Program sonrası DHA\'ya konuşan sanatçı Zülfü Livaneli, \"Benim yaşımda bir yazar için gençlerin bu büyük ilgisi olağanüstü bir şey\" dedi. \"İNSANLARI DAHA HÜMANİST, DAHA SEVECEN BİR DÜNYAYA ÇAĞIRMAYA ÇALIŞIYORUZ\" Herkesle tek tek fotoğraf çektirip sohbet edemediği için okuyucularını kırmaktan çekindiğini söyleyen sanatçı, \"Onur Caymaz kardeşimin soruları ve gençlerden gelen sorularla söyleşi çok güzel oldu. Her zamanki gibi esprili olmaya çalıştık. Çünkü Türkiye\'de her zaman yüzler çok asık, kaşlar çatılı, çok fazla sertlik var. Biz de mümkün olduğu kadar insanları daha hümanist, daha sevecen, daha gülümseyen bir dünyaya çağırmaya çalışıyoruz. Bunu söyleşilerimizde de yapıyoruz\" diye konuştu. D&R Kitap Fuarı kapsamında 1 Kasım\'a kadar Türkiye genelindeki D&R mağazalarında birçok yazar okuyucularla buluşacak.