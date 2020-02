(Görüntülü Haber) Zula'nın100 bin dolarlık büyük ödülü sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYANIN farklı bölgelerinden, en iyi Zula oynayan 6 takımına ev sahipliği yapan Zula Dünya Kupası, 6-7 Nisan’da İstanbul Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşti. Zula Dünya Kupası’nın finalinde 1\'inci Polonya’dan katılan Izako Boars, 2\'nci Türkiye’den We Make The Future 3\'üncü Türkiye’den Youth Crew oldu. Kupa’nın yıldızları toplamda 100 bin dolarlık ödül kazandı. InGame Group tarafından yaratılan, yüzde 100 Türk yapımı ilk ve tek MMOFPS oyunu Zula’nın Dünya Kupası, Wire card ana sponsorluğunda 6-7 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşti. İki gün süren Dünya Kupası’na Türkiye, Avrupa ve Brezilya’dan, en büyüğü 29 yaşında olan gençlerden oluşan, dünyanın en iyi Zula takımları katıldı. 11 dilde, 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanarak kendi alanında büyük bir başarıya imza atan ilk ve tek yüzde 100 Türk yapımı bilgisayar oyunu Zula’nın Dünya Kupası e-sporseverler tarafından da büyük ilgi gördü. \"MAÇLAR VE ELEMELER ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ\" Final sonrasında konuşan InGame Group Kurucu Ortağı Özgür Soner, \"Maçlar ve elemeler çok çekişmeli geçti. Son yarı final grup maçları da çekişmeli geçti, erken final mi olacak dedirten durumlar oldu. Çok heyecanlı, keyifli maçlar oynandı. Son maçta Polonyalı ekip çok güzel oynadı, hak ederek ödüllerini aldılar. Türk takımları da ikinci ve üçüncülük ödüllerini aldı. Bu da bizim için gurur verici\" dedi. \"OYUNCULAR \'UZUNGÖL\'E GİDEBİLİR MİYİZ,YAKIN MI? DİYE SORUYOR\" Oyunda 20\'nin üzerinde harita olduğunu ve bunların önemli bir kısmını da Türkiye\'den bölgelerin oluşturduğunu aktaran Soner, \"Trabzon Uzungöl\'den tutun Üsküdar sokaklarına, İstanbul\'da metro istasyonundan Gaziantep\'teki kampa veya Kıbrıs açıklarında bir yerden, Nemrut Dağı\'na kadar birçok yeri modelledik, oyuna aktardık. Bütün dünyadan oyuncular oyunu bu ortamlarda oynadı. Çok güzel geri dönüşler aldık. Yurt dışından gelen oyuncular \'Uzungöl\'e gidebilir miyiz, yakın mı buraya?\' diye sordu. Safranbolu ne tarafta diye soranlar oluyor. Ayrıca, Üsküdar sokaklarına gidip orayı gördüler, Sultanahmet\'i gezdiler\" ifadelerini kullandı. \"3 ÜLKEDE DAHA LİG BAŞLAYACAK, ÖDÜL ÜÇ KATINA ÇIKACAK\" E-Spor\'da iddialarını devam ettireceklerini vurgulayan Soner, \"1 buçuk yıldır aylık para ödüllü turnuvalar yürütüyoruz. Türkiye\'de Zula e-spor ligi var, onun dışında Avrupa\'da, Güney Amerika\'da yürüyen lig var. Bunlara önümüzdeki dönemde Kuzey Amerika, Rusya ve Uzak Doğu Asya da eklenecek. Böylece hem ödül havuzu artacak, hem de her ay verdiğimiz ödülü iki üç katına çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda her ay oyuncuların kazanabildiği 50 bin lira ödül havuzu var. Bunu aylık 150 bin liraya çıkaracağız. Ardından da hem dünya kupasının ikincisi hem de başka uluslararası karşılaşmalar planlıyoruz\" diye konuştu. \"TÜRK DİZİLERİNİN DÜNYADAKİ BAŞARISINI OYUN ALANINDA TAKİP ETMEK İSTEDİK\" InGameGroup Kurucu Ortağı Tuncay Büyükoğlu, “Biz bu oyunu yazmaya başladığımızda, ana stratejimiz Türk dizilerinin başarısını oyun alanında takip etmekti. Türk dizileri dünyada önemli içerik haline geldi, filmlerimiz de buna dahil. Hollywood\'un yaptığı başarıyı, biz kendi kültürümüzle gerçekleştirmek istedik. O yüzden tüm dünyanın bu içeriklere aşina olduğu yerli figürleri, karakterleri, ortamları oyunumuzun içinde kullandık. Tüm dünya tarafından da benimsendi. Hatta bu bizi ayrıştıran, öne çıkartan, rekabet üstünlüğü yaratan değer haline geldi. O yüzdendir ki bu oyun Güney Amerika\'da, Ortadoğu\'da çok popüler, Avrupa\'da da gayet başarılı, çok iyi gidiyor\" şeklinde konuştu. \"GÜNDE 2-3 SAAT ANTRENMAN YAPIYORUZ\" Turnuvada ikinci olan Türkiye’den We Make The Future takım koçu 25 yaşındaki Kaan Pelvan da, ikincilik iyi bir başarı, sonuçta dünya ikincisi olduk. Ama biz birinci olmayı hedeflemiştik. Birinci olamadığımız için üzgünüz, bu kadar takım arasından ikinci olduğumuz için de mutluyuz. Kupayı Türkiye\'de tutmak isterdik, seneye bunu başaracağız. Takımın antrenman yapma saati turnuvalara göre değişiyor, turnuva zamanında günde 2-3 saat antrenman yapıyoruz, sıkılmamak adına süreyi kısa tutuyoruz. Turnuva tarihi iyice yaklaştığı zaman bunu 4-5 saate kadar çıkarıyoruz\" dedi. \"E-SPOR BİR TUTKU\" Hakan Demirel ise, \"E-spor gerçekten bir tutku. Biz şu anda bundan para kazanıyoruz, durumdan çok memnunuz. Zula bunun en büyük destekçisi, çok sık turnuva oluyor. Çalışmayan arkadaşlarımız var bize ciddi gelir sağlıyor. E-spor daha fazla gelişebilir, biz de bunu bekliyoruz. Fazla antrenman yapmak size mutlaka bir şeyler katar ama belli bir yeteneğiniz olması gerekiyor. Yeteneği olan arkadaşlar varsa, peşinden gitsinler. Bize ailelerimiz yasak koydu, kızdı ama şu anda dünya ikincisi bir takım olduk\" diye konuştu. 4 ÜLKEDEN 6 TAKIM 34 SPORCU Türkiye, Brezilya, Polonya ve Avrupa Birliği’nden en iyilerden oluşan karma takım olmak üzere dört ülkeden, toplamda 34 e-sporcunun yer aldığı, altı takımın katılımıyla gerçekleşen Zula Dünya Kupası’nın 7 Nisan Cumartesi gerçekleşen finali büyük ilgi gördü. E-spor şenliği niteliğinde geçen Zula Dünya Kupası’nın finalinde 1\'inci Polonya’dan katılan Izako Boars, 2\'nciTürkiye’den We Make The Future 3\'üncü Türkiye’den Youth Crew olurken, Kupa’nın yıldızları toplamda 100 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu. ZULA OYUNU ÜCRETSİZ İNDİRİLİYOR Dünyada gittikçe daha fazla izleyici tarafından takip edilen e-spor alanında büyük başarı gösteren Zula’nın Dünya Kupası’nın İstanbul’da yapılıyor olması Türkiye’nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. Oyun internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.