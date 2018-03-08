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(Görüntülü Haber) Zübeyde Hanım unutulmadı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Karşıyaka Belediyesi'nin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Anıt Mezarı'na yürüyüş düzenledi

08 Mart 2018 22:07

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Karşıyaka Belediyesi\'nin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün annesi Zübeyde Hanım\'ın Anıt Mezarı\'na yürüyüş düzenledi. Karşıyaka Belediyesi\'nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, Zübeyde Hanım\'ın Anıt Mezarı\'na düzenlediği yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika yöneticileri, muhtarlar ve meclis üyeleri de yürüyüşte yer aldı. Belediye binası önünden başlayan korteje, Karşıyaka Belediye Bandosu eşlik etti. Yürüyüşe katılanlar, Zübeyde Hanımın mezarına karanfil bırakırken, temsili kıyafet ve makyajlarla da kadına yönelik şiddet için farkındalık yaratıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, \"Ülkemizin içinde bulunduğu kötü tabloya karşın adalet, eşitlik ve özgür bir gelecek hayalimizin öncüleri kadınlardır. Çünkü biz inanıyoruz ki ancak ve ancak kadınlar, bu dünyayı yaşanacak hale getirebilirler. Karşıyaka\'da, yaşamın her alanında kadınlarımıza yer veriyoruz. Çünkü Karşıyaka\'da kadının adı var. Türkiye\'de son dönemde artan sapkın zihniyete dur demeli ve kadınlarımızı başımızın üstünde taşımalıyız\" dedi. Karşıyaka Belediyesi ayrıca, Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Sendikacı, Yazar, CHP PM üyesi Yaşar Seyman\'ı Karşıyaka\'da ağırladı. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi\'ndeki \'Kadın Mücadelesi Yaşam Mücadelesidir\' başlıklı söyleşi yoğun ilgi gördü. Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi de seramik kursuna katılan kadınların el emeğiyle hazırladığı 100\'den fazla ürünü, Belediye Binası Sanat Galerisi\'ndeki sergide beğeniye sundu.

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