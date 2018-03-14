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(Görüntülü Haber) Zorlu parkurların yüzücüsü, farkındalık için 13 kilometre kulaç attı

İZMİR, (DHA) İZMİRLİ Emre Erdoğan, yüzmeye olan tutkusuyla uluslararası alanda önemli başarılara imza attı

14 Mart 2018 14:51

İZMİR, (DHA) İZMİRLİ Emre Erdoğan, yüzmeye olan tutkusuyla uluslararası alanda önemli başarılara imza attı. Erdoğan, Cebelitarık Boğazı ile Manş Denizi\'ndeki parkuru tamamlayan tamamlayan tek Türk yüzücü oldu. Türkiye\'de antrenman yaptığı denizlerdeki kirlenmeye de dikkat çeken Emre Erdoğan, son olarak Ilıca\'dan Eşek Adası\'na kadar 13 kilometre yüzdü. Türkiye\'de 1997 ile 2007 yılları arasında su topu takımında mücadele eden 32 yaşındaki Emre Erdoğan, spor sayesinde ABD\'den kazandığı bursla eğitimini burada tamamladı. 2007 ile 2001 yılları arasında da ABD\'de hem su topu takımlarında oynayan hem de eğitimini tamamlayan Erdoğan için yüzme bir tutku ve yaşam biçimi halini aldı. Türkiye\'ye döndükten sonra restoran ve spor salonu işletmesine Emre Erdoğan, rağmen yüzmeden asla vazgeçmedi. Yüzme alanında Türkiye\'de önemli başarılar elde eden Emre Erdoğan daha sonra uluslararası alanda kulaç attı. 2015 yılında 17 kilometrelik Cebelitarık Boğazı parkurunu 4 saat 40 dakikada yüzdü. Erdoğan, 2016 yılında Fransa ile İngiltere arasındaki, 40 kilometrelik parkura sahip olan Manş Denezi\'ni 9 saat 35 dakikada geçti. Türkiye tarihinde Cebelitarık Boğazı ile ve Manş Denizi gibi iki zorlu parkuru tamamlayan ilk Türk, oldu. Bunun yanı sıra daha sonra Pasifik Okyanusu\'nda bulunan Santa Catalina Adası\'ndan Los Angeles arasındaki 38 kilometrelik parkuru da gece yüzüşüyle 9 saat 50 dakikada geçti. DENİZ TEMİZLİĞİ İÇİN DE YÜZDÜ Dünyadaki en zorlu 7 parkurdan 3\'ünü tamamlayan, 4\'ü için de çalışmalarını sürdüren Emre Erdoğan, Türkiye\'de antrenman yaptığı denizlerdeki kirlenmeye de dikkat çekmek içinde geçen pazar günü İzmir\'in Çeşme ilçesinde, Ilıca Yıldız Burnu\'ndan, Eşek Adası\'na kadar yüzdü. 13 kilometrelik parkuru da 3 saat 10 dakikada tamamladı. Türkiye\'de antreman yaptığı denizlerdeki kirlenmeye dikkat çeken Emre Erdoğan, bugün kadar ekibiyle birlikte 8 koyun deniz dibini temizlediklerini de anlattı.

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