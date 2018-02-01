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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta yıkım esnasında oluşan toz esnafın tepkisini çekti

Gürkay GÜNDOĞAN ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta eski ortaokul binasının yıkımı sırasında oluşan toz nedeniyle çevredeki binalarda oturanlar ve esnaf zor anlar yaşadı

01 Şubat 2018 18:57

Gürkay GÜNDOĞAN ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK\'ta eski ortaokul binasının yıkımı sırasında oluşan toz nedeniyle çevredeki binalarda oturanlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Mithatpaşa Mahallesi\'nde bulunan Gazi Ortaokulu hakkında Valilik kararı ile yıkım kararı verildi. Bir süre önce boşaltılan okul binasının yıkımı önceki gün başladı. Yıkımı yapan firmanın çevre güvenliği ve oluşan toza karşı önlem almadığını ifade eden mahalleli tepki gösterdi. Bugün sabah iş yerlerini açan esnaf, oluşan tozları temizlemekte güçlük çekti. Haber verilmesiyle gelen Zonguldak Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, yıkım çalışmasında toz olmaması için sulama yaptı. Çevrede park halindeki araçlarda toz altında kaldı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine gelen zabıta ekipleri, yıkım çevresine şerit çekerek yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Okulun yakınında lokanta işleten Gülferen Duman, itfaiye gelmeden ve çevre güvenliği alınmadan yıkıma başlandığını söyleyerek, Zabıta yanlışlık oldu diyor. Böyle yanlışlık olur mu Şu an bütün her yer çamur içinde. Tozlar hep iş yerime girdi. Bütün sokak toz içinde kaldı. Böyle duyarsızlık olmaz. Önce önlemini alacaklar sonra yapacaklar bu işi. dedi.

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