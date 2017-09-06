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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandı

06 Eylül 2017 22:05

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Beycuma Beldesi yolunda meydana gelldi. 56 yaşındaki Adem Altay yönetimindeki 67 AC 535 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre sonra ağaçlara takılarak duran otomobilde sürücü Adem Altay ile araçta bulunan eşi 59 yaşındaki Satiye Altay ve torunu 19 yaşındaki Ümran Güngör yaralandı. Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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