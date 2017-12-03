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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta mobilya fabrikası yandı

Cüneyt ÖZFİDAN/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı Beldesi'nde mobilya fabrikasında çıkıp, yanındaki binaya da sıçrayan yangında maddi zarar meydana geldi

03 Aralık 2017 11:45

Cüneyt ÖZFİDAN/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı Beldesi\'nde mobilya fabrikasında çıkıp, yanındaki binaya da sıçrayan yangında maddi zarar meydana geldi. Bakacakkadı Beldesi\'nde Özgür Çapçı\'ya ait mobilya fabrikasında, bugün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede yayılıp, tüm fabrikayı sardı. Alevler, fabrikanın yanında bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Bakacakkadı belediyelerine ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yangında, dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Fabrika ile yanındaki binanın birinci katı ve çatısında zarara neden olan yangının cıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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