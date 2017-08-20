(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta kına dönüşü otomobil tarandı: 3 ölü, 1 yaralı (3)

SONER VE UĞUR AKYÜZ TOPRAĞA VERİLDİ Zonguldak\'ta otomobille kına gecesinden dönerken silahlı saldırıda yaşamını yitiren Soner Akyüz ile Uğur Akyüz\'ün cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Kumtarla Köyü\'ne götürülen cenazeler, ikindi namazına müteakip Kumtarla Merkez Cami karşısındaki eski okul binası bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Otopsi işlemleri süren Şeref Akyüz\'ün cenazesinin ise yarın toprağa verileceği bildirildi.